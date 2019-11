Chelsea-bøder lækket: Uhyrlige summer!

1000 pund hvis din telefon ringer under et holdmøde.

2500 pund hvis du kommer for sent til en behandling.

20.000 pund for at komme for sent til træning!

Dette er blot nogle af de bøder, man som spiller i Chelsea Football Clubs førsteholdstrup kan rende ind i, hvis man sjusker eller bliver forsinket.

Det bekræftes af et lækket billede fra klubbens anlæg, som er delt af flere engelske medier onsdag – og som i øvrigt er bekræftet af flere spillere fra førsteholdstruppen.

Bøder i en fodboldklub er ingen nyhed, og der skal nok være nogle pebrede eksempler rundt omkring i diverse storklubber.

Men Chelsea-manager Frank Lampards seddel til sine spillere, der er blevet lækket til pressen, vækker opsigt.

Superligaens bødekasser: Se hvad tis, prutter og snus koster stjernerne

For selvom spillerne tjener fedt på deres arbejde, er 20000 pund, der svarer til godt og vel 174.000 kroner, nu alligevel en sjat. Selv for en Olivier Giroud, der menes at tjene fire millioner kroner om måneden.

Daily Telegraph er kommet i besiddelse af et billede, der viser listen over forseelser, der koster penge. Og selvom de 20.000 pund suverænt er topscorer, så er der også andre ting, der altså koster kassen.

Nederst kan man se, at manager Lampard selv har underskrevet dokumentet, der er indrammet og hænger på væggen, så alle kan orientere sig.

Her kan man læse, at det koster 10.000 pund – svarende til 87.000 kroner – at glemme at indrapportere sygdom eller skade i tide, mens det koster 500 pund – svarende til 4.300 kroner - i minuttet at komme for sent til holdmøder.

Betales bøderne ikke i tide – inden for to uger – bliver de fordoblet! Bum.

Lampard har desuden slået hårdt ned på agenterne, der er forment adgang til træningsanlægget, medmindre de har officielle ærinder der.

- Der er uden tvivl et ansvar hos de rutinerede spillere, at de fremstår som et godt eksempel. De unge spillere ser op til dem og følger dem, forhåbentlig på den rette vej, sagde han så sent som i sidste måned.

De indsamlede midler går til ‘holdaktiviteter og velgørende formål’.

