Chelsea-boss får hård kritik: - Han skal tale med sine spillere, ikke om dem

Den tidligere Chelsea-manager Ruud Gullit er kritisk over for London-klubbens nuværende manager, Maurizio Sarri, der har kritiseret stjenen Eden Hazard offentligt

Maurizio Sarri er en manager med mange meninger.

Chelsea-bossen gav sine spillere en offentlig overhaling efter sidste weekends nederlag til Arsenal, men ifølge en af hans forgængere på posten kan det komme til at ramme italieneren som en boomerang.

I sin klumme på BBC kritiserer Ruud Gullit, der arbejder på programmet Match of the Day, den nuværende Chelsea-manager, der især var efter stjernen Eden Hazard.

Han kaldte belgieren for en individualist, men ingen leder.

- Næste gang Chelsea-manager Maurizio Sarri bliver spurgt om Eden Hazard, bør han undgå at sige noget negativt - uanset hvad han tænker.

- Det er meget, meget risikabelt at kritisere dine spillere offentligt, som Sarri gjorde i denne uge - også selv du ved, at du har ret, skriver Ruud Gullit, der selv var manager på Stamford Bridge fra 1996 til 1998.

Hollænderen forstår godt Sarris behov for at være åben og forklare sig, men det er et selvmål at være så kritisk i medierne.

Ifølge Gullit er de eneste, der profiterer af det, aviserne.

- Sarri burde tale med sine spillere, ikke om dem. Du er nødt til at holde munden lukket.

- Hvis du starter at tale om spillerne i stedet for til dem, så er der noget galt i omklædningsrummet, og det ønsker du naturligvis ikke, skriver Ruud Gullit og hævder, at han aldrig selv er kommet med offentlig kritik af sine spillere, selv om han var utilfreds med dem.

Det virkede dog til, at Sarris ord havde en eller anden form for effekt. Hans Chelsea-hold - anført af Eden Hazard - spillede torsdag en flot Liga Cup-semifinale mod Tottenham og bookede billet til finalen mod Manchester City.

Ruud Gullit er dog langtfra imponeret og kritiserer også italienerens indkøbspolitik.

Det var en stor fejl at købe Jorginho, da Chelsea allerede havde N’Golo Kanté, og at hente Gonzalo Higuaín er ifølge hollænderen næppe svaret på Chelseas angrebskvaler.

London-klubben møder søndag Sheffield Wednesday i 4. runde i FA Cup’en.

