Chelsea-boss hænger i tynd tråd: - Det er den eneste løsning

- Vi er nødt til at vinde tre-fire kampe. Det er den eneste løsning, siger Maurizio Sarri, der til engelske mediers overraskelse stadig sidder i stolen

Siden Chelseas nederlag på hjemmebane til Manchester United mandag aften, har de engelske medier tilsyneladende kun ventet på at kunne trykke på ’breaking-knappen’ og lancere manager Maurizio Sarris fyring.

Men han sidder der endnu, den 60-årige italiener, og han har ikke planer om førtidspension, fremgik det, da han onsdag sad foran samme presse forud for klubbens møde med Malmø i Europa League.

- Jeg forestiller mig, at jeg er manager for Chelsea i lang tid. Ellers kan jeg jo ikke arbejde, lød det lettere kryptisk for den trængte træner, som ikke har talt med klubejer Roman Abramovich eller direktør Marina Granovskaia efter United-blamagen.

Han frembød en ret simpel opskrift på sine og holdets problemer.

- Vi er nødt til at vinde tre-fire kampe. Det er den eneste løsning.

- Jeg kan virkelig godt forstå vores fans’ frustrationer, for de er så vant til at vinde. Lige nu har vi problemer, så jeg kan sagtens forstå dem. Men der er ingen anden vej end gode præstationer og resultater.

Chelsea har tabt tre af holdets seneste kampe og står efter Malmø overfor en anderledes formstærk modstand, først mod Manchester City i den lille pokalfinale, og så i Premier League mod London-rivalerne fra Tottenham.

Ikke mindst har hans 4-3-3 system været under heftig beskydning, og tilhængerne vrænger af hans boldbesiddende 'Sarri-ball'.

Desuden har det vakt undren, at den centrale og driftsikre midtbanemotor, N'Golo Kante, er blevet flyttet fra sin foretrukne position for at gøre plads til dyrt indkøbte Jorginho.

Men systemkritikken er ‘fake news’, mener Sarri.

- Jeg ved udmærket, at når vi er bagud, skal jeg sende en angriber på banen, og når vi fører, skal jeg sende en forsvarsspiller ind. Men jeg vil gerne se fodbold på en anden måde.

Sarri beklager sig i øvrigt over det tætte kampprogram, der ikke tillader ret meget arbejde på træningsbanen.

Men foreløbig må hans spillere altså sørge for selvmedicinering i form af sejre.

