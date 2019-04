Chelsea-boss om kæmpe transfer: - Det er for billigt

Chelseas manager, Maurizio Sarri, mener, at 100 millioner pund - svarende til cirka 866 millioner kroner - for Eden Hazard er for lidt.

Det fortæller han til Sky News efter Chelseas 2-0-sejr over West Ham, hvor belgiske Hazard scorede begge mål.

- I dette marked er 100 millioner pund for billigt. Jeg tror, at det bliver rigtig svært at erstatte Hazard med en anden spiller, siger han til Sky News efter kampen.

Eden Hazard har længe været kædet sammen med den spanske kongeklub Real Madrid. Og med et år tilbage af sin kontrakt tyder meget på et skifte til sommer.

Chelsea-manageren erkender, at han er magtesløs, hvis Hazard gerne vil forlade klubben.

- Jeg kan ikke gøre noget. Hvis Eden gerne vil have en anden oplevelse, bliver det meget svært at beholde ham. Vi vil prøve at overtale ham, men vi må respektere hans beslutning, siger Sarri.

Artiklen fortsætter under billedet...

Maurizio Sarri mener, at 100 millioner pund er for lidt for en spiller som Eden Hazard. Foto: Ritzau Scanpix

Undervejs i kampen drillede West Hams fans den vævre belgier ved at synge: 'Han er på vej til Madrid'.

Eden Hazard insisterede efter kampen på, at det ikke er sandt.

- De har ikke ret. Jeg fokuserer på Chelsea resten af sæsonen. Jeg vil bare slutte i top-4 og vinde Europa League. Vi har stadig meget at gøre, siger Hazard til Sky News efter kampen.

Den belgiske landsholdsprofil har scoret 19 mål i sæsonen i alle turneringer.

Det er en tangering af hans rekord for flest mål, siden den 28-årige midtbanespiller kom til Chelsea fra franske Lille i 2012 for 33 millioner pund.

Eden Hazard fejrer sin scoring til 1-0. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Fodbold-Europa holder øje med Superliga-komet

Se også: Brøndby vil i dialog med tåbelige fans

Se også: Messi overgår Real Madrid-legende efter ny triumf

Har 260 kilometer til træning: Mød Superligaens superpendler

14 brandvarme salgsemner - Superliga-bomber kan ryge for 100 mio. kroner