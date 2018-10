Chelsea-dansker har fået nok: - Vi vil forsøge at flytte ham

Den danske forsvarsspiller Andreas Christensen var for det meste blandt de 11 foretrukne, da Antonio Conte var manager i Chelsea.

Men efter tilgangen af Maurizio Sarri er landsholdsspilleren røget på bænken. Nu kræver Christensens far og agent, Steen Christensen, mere spilletid til sin søn.

Det skriver TV3 Sport.

- Jeg er af den overbevisning, at vi vil forsøge at flytte Andreas til vinter. Til jul skal der ske noget andet, hvis ikke han spiller, siger Steen Christensen til TV3 Sport.

- Han er 22 år, og han har spillet tre sæsoner fast. Han har spillet 80 kampe i Bundesligaen og over 40 kampe for Chelsea. Så vi kan ikke bare sige, at nu gemmer vi Andreas væk i en hel sæson på bænken.

I sidste sæson spillede Andreas Christensen i alt 40 kampe for Chelsea i alle turneringer.

Artiklen fortsætter under billedet...

Steen Christensen lægger ikke skjul på, at særligt Tyskland og Spanien passer godt til Chelsea-midtstopperen. Foto: AP.

I denne sæson har forsvarsspilleren blot fået spilletid i tre af klubbens kampe. Og spilletiden er kommet i Europa League og Liga Cuppen.

- Hvis han skal fortsætte sin udvikling, er vi nødt til at sige, at han skal spille. Selvfølgelig er vi nødt til at kigge på situationen, siger agenten.

Selv om det ikke er blevet til meget spilletid for Andreas Christensen efter sommerpausen, har Chelsea klaret sig godt.

Holdet har endnu ikke tabt en kamp i hverken Premier League, Europa League eller Liga Cuppen.

London-klubben har ligesom Manchester City og Liverpool skrabet 20 point sammen i toppen af Premier League.

Hvis midtstopperen ikke kommer tættere på Chelsea-holdet, har Steen Christensen en god idé om, hvilke destinationer han foretrækker.

- Tyskland passer rigtig godt i forhold til spillestil, og det samme gør Spanien. Så det kunne sagtens være et af de to lande, vi går efter, hvis det er, siger Steen Christensen.

- Men Andreas er ikke en billig herre, og der er nok ikke ret mange klubber, der har råd til at købe ham.

Se også: Forklarer pludseligt FCK-exit: - Behøver ikke 100 millioner i banken

Se også: Barsk anklage: Real Madrid-stjerne stod bag kidnapning

Se også: Derfor vil Bendtner sælge: Bliver overvåget