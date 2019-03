Chelsea dummer sig i topstriden

Chelsea dominerede, men måtte nøjes med et enkelt point, da Wolverhampton søndag besøgte Stamford Bridge i Premier League.

Den belgiske superstjerne Eden Hazard sørgede for, at Chelsea ikke tabte, da han i kampens overtid med et flot mål fra distancen scorede til kampens slutresultat, 1-1.

Resultatet betyder, at Chelsea ligesom før kampen ligger på sjettepladsen i den bedste engelske række med 57 point efter 29 kampe.

Det er lige så mange point som Arsenal på femtepladsen og ét færre end Manchester United, som ligger nummer fire. Netop de to hold mødes senere søndag.

Chelsea var i kontrol i langt det meste af søndagens kamp. London-holdet havde bolden i 75 procent af tiden, men manglede den sidste skarphed foran mål.

Det udnyttede Wolverhampton til at score kampens første mål cirka ti minutter inde i anden halvleg.

Udeholdet slog kontra efter et boldtab fra Chelsea, og brandvarme Raúl Jiménez fik med lidt besvær skovlet bolden i mål med sin sjette scoring i de seneste syv Premier League-kampe.

Det efterlod Chelsea-spillerne en smule rystet. Maurizio Sarris tropper slap dog ikke taget på kampen.

Alligevel måtte hjemmeholdet vente helt til kampens overtid, før den forløsende udligning kom.

Eden Hazard modtog bolden lidt udenfor feltet, og efter at have lagt den til rette for højrefoden sendte belgieren med et fladt, kurvet skud bolden i mål.

Det blev kampens sidste aktion, og så endte det med en pointdeling.

