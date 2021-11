Chelsea-fan otte uger i fængsel for racisme

En 21-årige Chelsea-fan har fået en fængselsstraf for at have sendt antisemitiske beskeder til Tottenham-fans

Nathan Blagg forsøgte at beskrive nogle meget krænkende Twitter-beskeder som en 'drillerier mellem venner'.

Men den købte dommer Michael Hamilton alligevel ikke.

Den 21-årige Chelsea-fan havde nemlig over en periode på et lille halvt år sendt syv forskellige beskeder til en Tottenham-fan, der indeholdt materiale af antisemitisk karakter som billeder fra Auschwitz og videoer af folk, der sendte nazi-hilsner.

I sig selv usmageligt, men i dette tilfælde ekstra meget, da Tottenham traditionelt har haft en stor jødisk fanbase.

Derfor faldt dommer Hamiltons hammer også hårdt, da han ved Westminster Magistrates' Court idømte Blagg otte ugers fængsel for sin gerning, som han i øvrigt erkendte for en måned siden.

Dommeren kaldte billederne 'afskyelige og groft krænkende', og at kun en fængsling ville have effekt i sagen:

- Helt ærligt, så var indholdet af de beskeder foragtelige

- Referencer til holocaust og andre lignende ting kan aldrig på nogen måde kategoriseres som 'drillerier', sagde dommeren ifølge Sky Sports.

Den dømtes forsvarer forklarede i retten, at den unge mand ikke er så moden, og at han vil drage konsekvenserne af sine handlinger. Desuden påpegede hun, at risikoen for en lignende forbrydelse i fremtiden er 'meget lav'.

Foruden de otte uger bag tremmer har Nathan Blagg - en tidligere sæsonkortholder - blevet forment adgang til Stamford Bridge.