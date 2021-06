Chelsea forlænger med stjerner

Chelsea forlænger samarbejdet med to af klubbens rutinerede spillere.

Både 34-årige Olivier Giroud og 36-årige Thiago Silva spiller således en sæson mere i den engelske klub, som i sidste weekend vandt Champions League.

Det oplyser Chelsea på sin hjemmeside.

Begge spilleres kontrakter stod til at udløbe denne sommer, men Chelsea har udnyttet optioner i kontrakterne og forlænget dem med et enkelt år.

Thiago Silva kom til klubben fra Paris Saint-Germain sidste år. Siden da har han kæmpet med blandt andre Andreas Christensen om spilletiden i midterforsvaret.

- Da vi hentede Thiago Silva sidste sommer, vidste vi, at vi fik en verdensklassespiller. Thiago har vist alle i Chelsea sin store kvalitet gennem hele sæsonen, og han har haft en stor indflydelse på og uden for banen, siger klubdirektør Marina Granovskaia.

Olivier Giroud har været i Chelsea siden januar 2018, hvor han skiftede fra Arsenal. I den seneste sæson har han siddet meget på bænken og har været brugt mest som indskifter.

Det var forventet, at franskmanden ville søge nye græsgange, men ledelsen mener altså, at han har mere at bidrage med i London.

- Olivier har spillet en afgørende rolle i så mange store øjeblikke i denne klub, siger Marina Granovskaia.

- Han er blevet ved med at score bemærkelsesværdige mål, og vi glemmer aldrig hans indsats mod Atlético Madrid på vores vej mod Champions League-titlen i denne sæson.

Olivier Giroud scorede kampens enlige mål i den første ottendedelsfinale mod Atlético Madrid. Chelsea vandt også returopgøret og løb senere med Champions League-trofæet.

Chelsea har haft godt gang i fyldepennen fredag. Tidligere på dagen underskrev cheftræner Thomas Tuchel en ny kontrakt.

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (Ekstra Bladet+)