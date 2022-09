Chelsea fyrer Thomas Tuchel

Chelsea har onsdag formiddag detoneret lidt af en bombe.

Tyske Thomas Tuchel er fyret dagen efter 0-1-nederlaget til Dinamo Zagreb i Champions League.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Der er efterhånden gået 100 dage, siden de nye ejere overtog klubben, og mens de fortsætter det hårde arbejde med at tage klubben fremad, så mener de nye ejere, at det er rette tid til at lave denne ændring, lyder det i en kort meddelelse, hvor man også takker for indsatsen, der kulminerede med Champions League-trofæet i 2021.

Thomas Tuchel blev ansat i januar sidste år, hvor Roman Abramovich stadig sad med magten i klubben.

Det fremgår også af pressemeddelelsen, at resten af trænerteamet vil gøre spillerne klar til weekendens kamp mod Fulham, og at man forventer at kunne ansætte en ny cheftræner inden længe. Indtil da har man ikke yderligere kommentarer.

Fyringen kommer efter en noget skidt sæsonstart i Premier League, hvor man blandt andet har tabt 0-4 til Leeds, ligesom det i forrige weekend blev til nederlag mod Southampton. I skrivende stund er de nummer seks med ti point for seks kampe.

Foto: ANTONIO BRONIC/Ritzau Scanpix

Tuchel vidste godt, at den var gal tirsdag aften efter choknederlaget til Dinamo Zagreb, men hans kommentarer indikerede ikke, at han forventede en fyreseddel.

- Selvfølgelig er jeg en del af det, og vi skal komme på nogle løsninger. For vi var simpelthen ikke gode nok.

- Vi skal vise handlingskraft, vi, jeg, trænerstaben sammen med holdet. Vi skal finde en vej igennem det her, lød det.

Det bliver så bare ikke med tyskeren ved roret.

Chelsea har ellers med Tuchel i spidsen brugt astronomiske 250 millioner pund i sommerens transfervindue, hvor man blandt andet har investeret i Raheem Sterling, Brightons Marc Cucurella, Leicesters Wesley Fofana og Napolis Kalidou Koulibaly.

Senest hentede man Pierre-Emerick Aubameyang tilbage til England fra Barcelona. Netop fordi han og Tuchel har en fortid sammen i Dortmund. Til gengæld har man sendt Romelu Lukaku på leje i Inter, fordi han kom på kant med Thomas Tuchel.

49-årige Thomas Tuchel kom til Chelsea, efter han blev fyret i Paris Saint-Germain. Tidligere har han også stået i spidsen for Borussia Dortmund og Mainz.

Han blev ansat i januar 2021 som Frank Lampards efterfølger og nåede at vinde Champions League og VM for klubhold med klubben sidste år. Han førte dem til en tredjeplads i den forgangne Premier League-sæson.