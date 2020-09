Chelsea henter ny stjernekeeper

De er ikke ret glade for Kepa Arrizabalaga i Chelsea.

Den spanske keepers niveau svinger ganske enkelt for meget, og det har manager Frank Lampard nu gjort noget ved.

Senegalesiske Edouard Mendy bliver torsdag præsenteret som tilføjelse til truppen, efter parterne er blevet enige om en femårig aftale.

Flere engelske medier skriver torsdag formiddag, at Chelsea bruger 22 millioner pund på købet i franske Stade Rennais. Det svarer til 178 millioner kroner.

Og dermed væsentligt billigere end Kepa, der kostede London-klubben i underkanten af 600 millioner kroner, hvilket gjorde ham til verdens dyreste målmand for godt og vel to år siden.

Den 28-årige Mendy bliver dermed Chelseas syvende indkøb i dette transfervindue efter Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr og Kai Havertz.

Mendy foretager dermed samme skifte, som klubbens bedste målmand nogensinde, tjekkiske Petr Cech, foretog i 2004. Det skifte var der ingen i Chelsea, der nogensinde fortrød.

Mendy var en væsentlig andel i Stade Rennais' tredjeplads i Ligue 1 sidste sæson, der sikrede klubben sin første deltagelse i Champions League-historien.

Og der er ingen tvivl om, at der er forventninger til, at han kan hjælpe Chelsea mod bedre tider denne sæson, efter Kepa bliver holdt ansvar for både Brightons scoring i sæsonpremieren samt et af Liverpools to mål i 2-0-nederlaget forleden.

