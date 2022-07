Chelsea henter stjerne i Napoli

Chelsea mener det seriøst i år.

Klubben fra London har hentet Kalidou Koulibaly fra Napoli. Den 31-årige senegalesiske forsvarsspiller har underskrevet en fireårig aftale.

Det oplyser Chelsea på sin hjemmeside.

Koulibaly spiller i det centrale forsvar, og derfor har Thomas Tuchels tropper nu fundet erstatningen for Andreas Christensen, der tidligere på måneden drog til FC Barcelona, ligesom stopperen Toni Rudiger også har forladt klubben til fordel for Real Madrid.

- Jeg er meget lykkelig for at være på det her Chelsea-hold. Det er et stort hold i verden, og min drøm har altid været at spille i Premier League, siger den nye spiller og tilføjer, at Chelsea første gang henvendte sig i 2016, men det kom der ingen aftale ud af.

Senegaleseren har spillet det meste af sin karriere i Napoli, hvor han har været styrmanden i defensiven, og på Chelseas hjemmeside bliver han da også beskrevet som en af de bedste midtstoppere i verden.

Han opnåede 317 kampe for italienerne med to trofæer til følge.

Han er klubbens anden tilgang i indeværende transfervindue. Tidligere på ugen hentede man Raheem Sterling i Manchester City.

