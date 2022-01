Chelsea i kæmpe skuffelse

Chelsea må se førerholdet Manchester City trække mere og mere fra i Premier League.

Tirsdag spillede London-holdet således 1-1 hos midterholdet Brighton på udebane og tabte dermed et skridt i forhold til de andre tophold.

Hakim Ziyech bragte Chelsea planmæssigt foran i første halvleg, men forsvarsspilleren Adam Webster udlignede til slutresultatet efter en times spil.

Ziyech hamrer Chelsea i front på flotteste vis - men jubler ikke.

Chelsea er på tredjepladsen 12 point efter Manchester City og har spillet en kamp mere end duksen.

Brighton spillede som mange gange tidligere ganske fornuftigt med bolden i det meste af opgøret, men holdet har generelt problemer med at gøre sig selv farlig.

Det var også i store perioder tilfældet mod Chelsea, der dog heller ikke ligefrem sprudlede.

Efter en lille halv times spil var et Chelsea-angreb tilsyneladende gået lidt i stå, men efter et lille bandespil med N'Golo Kante huggede den marokkanske offensivspiller Hakim Ziyech uimodståeligt kuglen i nettet fra distancen.

Det udløste mildest talt begrænset jubel fra Ziyech, der tilbragt mere tid på bænken end på banen i denne sæson.

Brighton åbnede anden halvleg lovende, og argentineren Alexis Mac Allister tvang Chelsea-keeperen Kepa Arrizabalaga ud i en stor redning.

Kort efter måtte spanieren dog give fortabt, da forsvaret forsømte at dække op, hvilket tillod stopperen Adam Webster at udligne til 1-1 efter et hjørnespark.