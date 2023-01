Chelsea lejer stjerne i Atlético Madrid

Premier League-klubben Chelsea får portugisisk forstærkning før den anden halvdel af sæsonen.

Frem til sommer spiller 23-årige João Félix i Chelsea på en lejeaftale fra Atlético Madrid. Det oplyser den engelske fodboldklub onsdag på sin hjemmeside.

- Chelsea er en af de bedste klubber i verden, og jeg håber at kunne hjælpe klubben til at indfri sine mål, siger Felix blandt andet.

Ifølge britiske medier betaler Chelsea cirka 75 millioner kroner for at låne Felix sæsonen ud, skriver Reuters.

London-klubben har brug for en optur efter at have fået dårlige resultater efter VM-pausen. Klubben er dalet ned midt i Premier League-tabellen.

Annonce:

Samtidig med at Felix har skrevet under på en lejeaftale med Chelsea, har han forlænget sin kontrakt med Atlético Madrid med yderligere et år, så de to parter nu har papir på hinanden frem til sommeren 2027. Det oplyser den spanske klub.

Den offensive portugiser var tidligere udpeget som et af verdens største talenter, og han kostede svimlende 950 millioner kroner, da Atlético Madrid i 2019 købte Felix i Benfica.

Han har dog haft svært ved at leve op til sit prisskilt, og derfor sendes han nu videre til Chelsea på en i første omgang kort lejeaftale.

Ved VM i Qatar sidste år spillede han en vigtig rolle for Portugal, der nåede frem til kvartfinalen. Han scorede et mål undervejs i slutrunden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør Ekstra Bladets nye transfer-podcast 'Varme Drenge', der i andet afsnit handler om en græsk angriber, der spørger i FC Midtjylland. Lyt med herunder eller i din podcast-app