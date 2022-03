Chelsea må ikke tjene penge på billetter

Fans af fodboldklubben Chelsea får alligevel lov til at købe visse billetter.

Regeringen i Storbritannien besluttede onsdag at bevilge klubbens tilhængere en særlig tilladelse til at erhverve sig billetter til udekampe, pokalkampe, europæiske kampe og kvindeholdets kampe.

Det oplyser Ministeriet for Digitale anliggender, Kultur, Medier og Sport onsdag.

Chelsea har ikke haft tilladelse til at sælge billetter, efter at den britiske regering besluttede sig for at sætte klubejer Roman Abramovich på sanktionslisten.

Klubben må da heller ikke tjene penge på den nye ordning, og i stedet går indtægterne til turneringsarrangørerne.

- Siden Roman Abramovich blev tilføjet til Storbritanniens sanktionsliste for sine forbindelser til Vladimir Putin (Ruslands præsident, red.), har vi arbejdet hårdt på at sikre, at klubben kan blive ved med at spille fodbold, mens sanktionerne fortsat er gældende, siger sportsminister Nigel Huddleston.

- Jeg vil gerne takke fansene for deres tålmodighed, mens vi har samarbejdet med fodboldmyndighederne om at gøre det her muligt.

Chelsea-fans kan fortsat ikke købe billetter til Premier League-kampene på hjemmebanen Stamford Bridge, men det kan de gæstende fans til gengæld. Pengene går til ligaen.

Til gengæld får Chelsea-tilhængerne mulighed for at købe sig adgang til Champions League-kvartfinalen mod Real Madrid i London 6. april og FA Cup-semifinalen mod Crystal Palace på Wembley 16. april.

På trods af urolighederne uden for banen har Chelsea gang i en flot stime i Premier League.

London-holdet har vundet de seneste fem kampe og ligger på tredjepladsen.

