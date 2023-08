Chelsea og Liverpool deler point i intenst premiereopgør

Braget i Premier Leagues premiererunde mellem Chelsea og Liverpool sluttede søndag aften med en pointdeling efter 1-1.

I en hæsblæsende forestilling var Liverpool en smule bedre i første halvleg og Chelsea ditto efter pausen, og på den måde var uafgjort en retfærdig udgang.

Efter godt et kvarters spil kom Liverpool på tavlen for første gang i sæsonen.

Mohamed Salah flænsede Chelsea-forsvaret op med en fremragende aflevering til colombianeren Luis Diaz, der scorede sikkert i fri position.

Nicolas Jackson trykker af i en god position, men Alisson redder forsøget. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

VAR-drama

Salah fik også selv bolden i nettet efter knap en halv time, men VAR afslørede, at egypteren var i offsideposition.

I stedet udlignede Chelsea i den afvekslende og underholdende fodboldkamp.

Efter et hjørnespark havnede bolden hos den franske forsvarsspiller Axel Disasi, der scorede i sin debut bare en uge efter skiftet fra Monaco.

Annonce:

Minuttet efter jublede Chelsea igen over en scoring, men så var det Chelseas tur til at få annulleret et mål for offside, da Ben Chilwell var på den forkerte side af forsvaret, før han sendte bolden i nettet.

Kort efter havde Disasi endnu en mulighed i den chancerige kamp.

×

Raser

Efter pausen fortsatte kampbilledet med to angrebsivrige hold, og særligt Chelsea var nærgående.

Liverpool-keeper Alisson måtte hive flere fine redninger frem for at holde sit mandskab på 1-1. Blandt andre angriberen Nicolas Jackson, der i sommer er hentet i spanske Villarreal, havde store chancer.

Hos Liverpool var Salah knap så sprudlende i anden halvleg, og han var meget utilfreds, da han efter 75 minutter blev skiftet ud.

Selv i tillægstiden havde begge hold store muligheder for at score sejrsmålet, men det forblev lige på måltavlen.