Chelsea og Liverpool tager tætte sejre

Det er yderst tæt i toppen af Premier League, hvor tre hold ser ud til at skulle kæmpe om det engelske mesterskab.

Lørdag vandt alle tre tophold med et enkelt mål. Chelsea besejrede hjemme Leeds med 3-2 efter et drama i overtiden, mens Liverpool vandt 1-0 hjemme over Aston Villa.

Manchester City, som tidligere lørdag vandt 1-0 hjemme over Wolverhampton, fører Premier League med 38 point efter 16 kampe.

Liverpool har 37 point på andenpladsen, mens Chelsea er nummer tre med 36 point.

Chelsea havde enorme problemer med at besejre Leeds, som havde stor ære af kampen på Stamford Bridge.

Den brasilianske kantspiller Raphinha bragte efter 28 minutter Leeds foran 1-0 på et straffespark, som Chelsea-wingbacken Marcos Alonso havde begået.

Få minutter før pausen satte Chelsea et flot angreb sammen, hvor Alonso spillede den ind til Mason Mount, som sparkede udligningen til 1-1 ind i det korte hjørne.

I anden halvleg var det Chelseas tur til at få et straffespark.

Efter en times spil kom Raphinha glidende og tacklede Chelsea-stopperen Antonio Rüdiger i feltet. Straffesparket omsatte Jorginho til 2-1 for hjemmeholdet.

Andreas Christensen kom på banen efter 74 minutter for Chelsea. Inden lørdagens kamp havde den danske landsholdsspiller fået fuld spilletid i de foregående tre kampe.

Danskeren kunne ikke forhindre den indskiftede 19-årige angriber Joe Gelhardt i at udligne til 2-2 efter 83 minutter.

I overtiden fik Chelsea tilkendt endnu et straffespark, som Jorginho igen omsatte til mål og dermed sejr på 3-2. Det afgørende mål blev sat ind i 94. minut.

Liverpool vandt 1-0 hjemme over Aston Villa på et mål af angriberen Mohamed Salah på straffespark.

Det var generelt en kamp, som Liverpool dominerede og burde have vundet større.

Arsenal vandt 3-0 på hjemmebane over Southampton.

Angriberen Alexandre Lacazette scorede til 1-0 efter 21 minutter, inden Martin Ødegaard seks minutter senere headede 2-0-målet i nettet.

I anden halvleg øgede den brasilianske stopper Gabriel til slutresultatet 3-0 efter 62 minutter.

Pierre-Emerick Aubameyang, der er anfører i Arsenal, var sat af til kampen af disciplinære årsager, oplyste manager Mikel Arteta inden opgøret.

Arsenal har 26 point på ligaens femteplads.