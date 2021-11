Chelsea og United deler i drama

Dramaet var højspændt, da topholdet Chelsea søndag tog imod Manchester United i Premier League.

Gæsterne var presset i bund, men kom sensationelt foran, inden hjemmeholdet spillede sig tilbage og fik 1-1 efter en straffesparksscoring.

Jorginho blev kampens store figur. Først lavede han en gigantisk fejl, der førte til Uniteds mål, og senere scorede han det udlignende mål.

Den midlertidige United-træner, Michael Carrick, havde ganske bemærkelsesværdigt valgt at udelade Cristiano Ronaldo fra sin startopstilling, men den portugisiske stjerne kom ind i anden halvleg.

Den danske Chelsea-forsvarsspiller Andreas Christensen så hele kampen fra bænken.

God Chelsea-åbning

Det uafgjorte resultat betyder, at Chelsea er på førstepladsen med et point ned til Manchester City. United fik sit første point efter to nederlag og er derfor på ottendepladsen med 18 point.

Chelsea havde fat i styrepinden fra kampens begyndelse. Allerede efter tre minutter fik Callum Hudson-Odoi en stor chance efter sløset forsvarsspil fra United.

Den unge offensivspiller kom helt fri i venstre side af feltet, men David de Gea diskede op med en god fodparade.

Den spanske målmand blev første halvlegs store helt for United. Flere gange måtte han kaste sig rundt i målet for at holde sit hold inde i kampen.

Efter 31 minutter var han tæt på at blive overlistet, da stopperen Antonio Rüdiger sendte et langskud af sted mod mål, men træværket reddede for gæsterne.

Det blev en gigantisk fejl, der sørgede for, at United helt sensationelt kom foran kort inde i anden halvleg.

Iskolde Sancho

Efter en dødbold i Uniteds ende blev bolden sendt højt tilbage til Jorginho, der var bageste mand for Chelsea. Italieneren spiller normalt på et teknisk højt niveau, men her kiksede han totalt sin nedtagning.

Jadon Sancho var først over den løse bold og fik en friløber. Den udnyttede han til at udplacere Edouard Mendy stensikkert få sekunder senere.

United fik mere mod på livet, og Chelsea havde pludselig ikke monopol på boldbesiddelsen. Chelsea-spillerne virkede mere og mere stressede, og spillet blev en smule febrilsk.

Efter 67 minutter fik Chelsea dog medvind. Aaron Wan-Bissaka sparkede benet væk under Thiago Silva i United-feltet, og så fik Chelsea straffespark.

Jorginho var fast besluttet på at revanchere sin fejl, og han scorede stensikkert til 1-1.

Chelsea pressede hårdt på i slutfasen, og det brændte flere gange på foran David de Geas mål. Den meget offensive tilgang betød dog også, at United fik et par muligheder.

Det endte dog uden flere mål, selv om Antonio Rüdiger fik en kæmpe mulighed få sekunder før slutfløjt.