Chelsea overvinder VAR-kontrovers og Southampton

Efter to nederlag på stribe var der igen noget at juble over for Chelsea lørdag eftermiddag.

Tyske Timo Werner, der i første halvleg havde fået annulleret et mål til stor frustration for Chelsea-lejren, sendte kort før tid Chelsea på sejrskurs for anden gang i opgøret mod Southampton, før Ben Chilwell lukkede til slutresultatet 3-1.

Sejren sender London-klubben op på førstepladsen, før de nærmeste konkurrenter fra Liverpool søndag får besøg af Manchester City.

Men fansene på Stamford Bridge måtte igennem en følelsesmæssig rutsjebanetur, før de til sidst kunne falde i armene på hinanden.

Hurtig scoring

Det så ellers ud til at gå efter planen for Thomas Tuchels mandskab, der efter ni minutter kom på 1-0.

Trevoh Chalobah var på plads ved bageste stolpe, da Ruben Loftus-Cheek snittede bolden videre, og så var værterne på 1-0.

180 centimeter høje Werner ragede op over modstanderne og pandede bolden i nettet med fem minutter til pause, men efter et længere VAR-gennemsyn blev målet annulleret for frispark.

Den beslutning var Tuchel mildest talt uenig i, og hans brokkerier ude fra Chelsea-bænken kastede en advarsel af sig.

Endte som skurk

Southamptons James Ward-Prowse sørgede med en straffesparksscoring efter en time for, at gæsterne kom på omgangshøjde, men lidt senere blev han også skurk.

Martin Atkinson præsenterede efter endnu et VAR-kig midtbanespilleren for et rødt kort, og det efterlod gæsterne med ti mand før det sidste kvarter.

Presset fra hjemmeholdet skulle da også vise sig at blive for voldsomt.

Tålmodigt angrebsspil fra Chelsea åbnede op for Southampton-defensiven, og inde foran mål vred Werner sig fri til at sparke kuglen fladt i nettet.

Så var der ellers dømt skydetelt i Southampton-forsvaret, og i en sekvens, der mindede mere om pinball end om fodbold, fik Ben Chilwell lov til at lukke ballet med målet til 3-1.

Mållinjeteknologien afslørede, at Chillwells forsøg havde passeret målstregen, før Alex McCarthy i buret fik lapperne på.