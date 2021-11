Chelsea skyder Schmeichel i sænk

Tyske Thomas Tuchel har sat skik på Chelsea.

Det beviste klubbens spillere igen lørdag eftermiddag i Premier League, da de tog hjem fra Leicester med en 3-0-sejr i bagagen.

Gæsterne var ganske enkelt overlegne på alle parametre. Presspillet sad lige i skabet, og Leicester, som havde Kasper Schmeichel på mål og Jannik Vestergaard på bænken, kunne ikke slippe ud af skruetvingen.

Samtidig kombinerede Chelsea - uden bænkevarmer Andreas Christensen - flot med kuglen i et højt tempo. London-klubben konsoliderede på den måde sin rolle som duks i Premier League.

Efter 12 runder har Chelsea hentet 29 point og er altså på førstepladsen. Leicester ligger midt i tabellen med 15 point.

Chelsea kom buldrende ud af omklædningsrummet på King Power Stadium lørdag eftermiddag, og efter knap et kvarter blev Kasper Schmeichel passeret.

Antonio Rüdiger steg op til et hjørnespark og pandede uimodståeligt kuglen hen over hovedet på den danske landsholdskeeper, der var uden chance.

Schemichel helt chanceløs: Rüdiger pander Chelsea foran

Efter 28 minutter slog Chelsea til igen. N'Golo Kanté fik bolden midt på banen og satte fart på. Da han nåede kanten af feltet uden at blive presset, trykkede han af med venstreskøjten, og Schmeichel var igen uden de store muligheder.

Efter pausen kom både Ben Chilwell og Callum Hudson-Odoi tæt på at øge føringen, men efter et kvarters tid begyndte Leicester at blande sig.

Daniel Amartey og Jamie Vardy var tæt på scoringer, og Chelsea måtte kortvarigt i defensiven og finde tilbage til storspillet fra første halvleg.

Det lykkedes, og efter 72 minutter kom 3-0-føringen. Christian Pulisic fik bolden i helt fri position i feltet og scorede efter flot forarbejde fra Hakim Ziyech, der drev gæk med et passivt Leicester-forsvar.

Chelsea havde bolden i mål hele tre gange yderligere, men i alle tilfælde blev scoringerne annulleret.