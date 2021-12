Chelsea smider igen point i toppen

Det er kun blevet til to sejre i de seks seneste forsøg for Chelsea, der på ny smed point i topkampen, da holdet søndag spillede 0-0 med Wolverhampton i Premier League.

Det endte med at blive et fastlåst og begivenhedsfattigt opgør.

Med resultatet ligger Chelsea på tredjepladsen i ligaen med 38 point, mens Wolverhampton er 13 point dårligere på ottendepladsen.

Mest interessant blev det i første halvleg, da Wolverhampton fik bolden i mål, men efterfølgende blev det annulleret på grund af en offside.

Begge hold havde i det hele taget svært ved at komme frem til store chancer. I løbet af de først 45 minutter var der således blot syv afslutninger i alt. Én var inden for målrammen.

I anden halvleg lykkedes Chelsea bedre med det høje pres, men havde fortsat besvær med at finde hinanden længst fremme.

Ti minutter før tid fik en umarkeret Christian Pulisic så chancen for at afgøre det hele, men Jose Sa i Wolverhampton-målet fik afværget. Det skulle stå som kampens største chance.

I søndagens andet eftermiddagsopgør i Premier League levede Manchester City op til favoritværdigheden, da Newcastle blev slået komfortabelt med 4-0.

Sejren betyder, at City lægger afstand til Liverpool på andenpladsen. Der er nu fire point mellem de to hold. Liverpool har dog chancen for at mindske det igen, når holdet søndag aften møder Tottenham.

Der er seks point ned til Chelsea for City.

Det var en kæmpe misforståelse mellem Martin Dúbravka i Newcastle-målet og hans forsvar, der kostede det første mål efter blot fem minutter.

Misforståelsen betød nemlig, at en helt fri City-forsvarer Ruben Dias kunne sende bolden ind over stregen via pandebrasken.

Efter godt en halv time besluttede João Cancelo sig så for at tage sagerne i egen hånd, da han afsluttede et sololøb ved at smække bolden op i målhjørnet til stillingen 2-0.

I anden halvleg fortsatte gæsterne med at være spilstyrende, og i de indledende minutter havde holdet store chancer for at udbygge yderligere. Men Dúbravka hev nogle pæne redninger op af lommen.

Midt i anden halvleg gik den dog ikke længere. Riyad Mahrez fandt først netmaskerne efter et præcist indlæg fra Oleksandr Zinchenko, og til sidst blev det også Raheem Sterlings tur.