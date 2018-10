Chelsea-træner beroliger AC: Du skal nok få spilletid

I den seneste tid har Andreas Christensen og hans far og agent, Sten Christensen, indikeret, at det muligvis er ved at være på tid at finde et andet sted end Chelsea at spille.

Siden klubben skiftede Antonio Conte ud med Maurizio Sarri på trænerbænken, er spilletiden faldet markant.

Selvom det ikke bliver til fuld spilletid for Christensen, så mener Sarri stadig, at forsvarsspilleren har en fremtid i klubben.

Det fortæller han ved pressemødet forud for kampen mod Manchester United lørdag.

- Jeg synes, at David (Luiz red.) og Antonio (Rüdiger red.) har spillet godt sammen i den første del af sæsonen, så det er svært at skifte ud. I vores sidste seks kampe har Christensen spillet tre kampe.

- Hans far tror måske, at han ikke er vigtig for os, men det er han, lyder det fra Sarri.

For Maurizio Sarri er der dog ingen tvivl om, at Andreas Christensen kan se frem til mere spilletid i Chelsea-trøjen.

- Han er meget ung, og han skal udvikle sig. Men jeg ser ham som en teknisk forsvarsspiller, så han passer godt til den måde, jeg vil spille på. Han kommer til at spille mere i fremtiden, slår Sarri fast.

Indtil videre er det blot blevet til kampe i Carabao Cup og Europa League for den danske landsholdsspiller.

Kampen mellem Chelsea og Manchester United spilles klokken 13.30, og den sendes direkte på TV3+.

