Chelsea-træner ryger 80 smøger om dagen: Nu træder Chelsea til

Maurizio Sarri får en rygeboks på Stamford Bridge for at undgå, at han tygger på flere cigaretter under kampene

Chelseas nye manager, Maurizio Sarri, er en notorisk storryger.

Han tænder angiveligt mellem fire og fem cigaretter i timen og op mod 80 om dagen, men efter ankomsten til Premier League denne sommer har han fået et problem.

Det er ved lov ikke tilladt at ryge i alle offentlige indhegnet områder i England, herunder stadions. Derfor har den 59-årige italiener under kampene ikke mulighed for at ryge i 90 minutter - plus tillægstid.

Det fik i weekendens Premier League-opgør mellem Huddersfield og Chelsea den tidligere Napoli-træner til noget utraditionelt at tygge på en slukket cigaret. Det har vakt stor forargelse i nogle kredse i det engelske fodboldmiljø, der mener, at det er skadeligt for sportens image.

I weekedens Chelsea-sejr på 3-0 mod Huddersfield havde Maurizio Sarri ualmindeligt svært ved at styre sin rygetrang. Foto: AP/Mike Egerton

Chelseas ejer, den russiske milliardær Roman Abramovich, skulle ifølge det spanske sportsmedie Marca være så utilfreds med Sarris rygevaner, at han også har forbudt ham mod at ryge på London-klubbens træningsfaciliteter.

Men nu er der håb for den kæderygende træner. En række engelske medier, herunder The Mirror, skriver nemlig, at Chelsea-toppen har bedt personalet om inden for tre uger at finde et område på Stamford Brigde, hvor deres træner kan få et rygerum, så han kan pulse på en cigaret.

Derfor slipper tilskuere og tv-seere nok for at se Sarri tygge på flere cigaretter under Chelseas hjemmekampe i denne sæson, hvor italieneren snart kan snuppe en smøg i halvlegen fremover.

Og det er flere i England glade for. Især sportsjournalisten Barry Glend fra The Guardian, som er rasende over Sarris opførsel i weekeden.

- Det er fuldstændigt afskyeligt. Måske kan nogen introducere ham til nikotin-tyggegummi. Jeg har aldrig set noget lignende i hele mit liv og aldrig hørt om nogen andre, der gør det, tordner han i podcasten Football Wekly.

Sarris tidligere anfører i Napoli, Marek Hamsik, har dog før bakket op om sin forhenværende chefs rygevaner.

- Sarri er en lidenskabelig ryger, og det er virkelig fantastisk. Jeg har aldrig set nogen ryge så meget. Gudskelov for, at han ikke kunne gøre det under vores kampe, har Hamsik tidligere sagt Football Italia.

I Napoli var der mere frihed til Sarri, som kunne ryge under træning og før kampene på hjemmebanen, San Paolo, mens spillerne varmede op. Foto: All Over Press

De strenge rygeregler har dog langt fra været den eneste omvæltning for den Napoli-indfødte træner, der har en stor forkærlighed for mad fra hjemlandet.

Tidligere på sommeren, da han flyttede til den engelske hovedstad, bad han sin nye assistenttræner og landsmand Gianfranco Zola om at udpege de bedste italienske restauranter for ham.

Men på trods af, at London er en af verdens mest multikulturelle byer med et stort italiensk kvarter, har napolitaneren altså ikke været tilfreds. Derfor har han fået arrangeret, at der kommer forsendelser af ost, kød og kaffe fra Italien.

Ifølge The Sun har den karismatiske træner en kærlighed for hjembyens kaffeproducent Kimbo, der også er trøjesponsor for Napoli. Derudover spiser han kun Caserta bøffel-mozzarella, der er en lokal specialitet i den italienske havneby.

Der bliver heller ikke spist meget Angus-kød hjemme hos familien Sarri trods de engelske omgivelser. Italieneren foretrækker nemlig kød fra kvæg, der er opdrættet i Toscana.

Til gengæld ryger Sarri ikke cigaretter, der er produceret i Italien. Han ryger i stedet Merit-smøger, som kommer fra USA.

Sarri fik en flot debut som Chelsea-manager, da holdet i weekenden lagde ud med en 3-0-sejr i Premier League. Foto: Ritzau Scanpix/Carl Recine

