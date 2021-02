Chelsea udnytter klodset forsvarsspil

Efter en god start på sæsonen er Tottenham og danske Pierre-Emile Højbjerg rendt ind i en dårlig periode i den engelske Premier League.

Torsdag tabte holdet for tredje ligakamp i træk, da det på hjemmebanen i London endte med et 0-1-nederlag til lokalrivalerne Chelsea.

Jorginho scorede sejrsmålet på et straffespark, som Tottenham-forsvareren Eric Dier på klodset vis begik i første halvleg.

Sejren til Chelsea sender klubben og dens nye manager, tyske Thomas Tuchel, op på sjettepladsen i Premier League. Chelsea har nu 36 point efter 22 kampe og fire point op til rækkens top-4.

Tottenham, der på et tidspunkt i efteråret lignede en kandidat til det engelske mesterskab, ligger nummer otte med 33 point efter 21 kampe.

Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg fik som sædvanlig fuld tid for Tottenham, men han havde ikke en af sine bedste kampe for holdet.

Andreas Christensen blev skiftet ind for Chelsea, da Thiago Silva måtte forlade kampen med en skade i første halvleg. Den 24-årige dansker var dermed med til at holde buret rent for gæsterne.

Chelsea var generelt bedst i størstedelen af opgøret og satte sig også på hovedparten af spillet fra kampens indledning.

Tottenham virkede samtidig indstillet på at stå dybt og satse på eventuelle omstillinger. Det blev dog sjældent rigtig farligt.

Kampens første og eneste scoring faldt cirka halvvejs i første halvleg, hvor engelske Eric Dier begik straffespark.

Liggende på græsset forsøgte han at sparke bolden væk, men i stedet fik han ramt Chelseas Timo Werner på hælen, og dommer Andre Marriner pegede straks på straffesparkspletten. Jorginho eksekverede sikkert.

Tottenham, der igen var uden skadede Harry Kane, fik lagt lidt tryk mod Chelsea-målet til sidst, men det endte uden flere scoringer.

