14 år gammel sag afgjort: Fodboldstjerne skal af med 127 millioner

En positiv prøve for kokain har vist sig at være rigtig dyr for den tidligere Chelsea-angriber Adrian Mutu.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviste tirsdag rumænerens protest over at skulle betale 127 millioner danske kroner til den engelske Premier League-klub for ikke at opfylde sin kontrakt.

Mutu blev i oktober 2004 fyret af Chelsea på grund af sit kokainforbrug. I samme ombæring søgte London-klubben kompensation fra Adrian Mutu.

Den bøde blev sat til, hvad der i dag svarer til 127 millioner danske kroner af Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) og senere opretholdt af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Men Adrian Mutu mente, at bøden var urimelig.

Blandt andet fordi CAS ifølge rumæneren ikke havde været upartiske, fordi en af dem der behandlede sagen var partner i et advokatfirma, der repræsenterede Chelsea-ejer Roman Abramovic.

Tirsdag konkluderede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol så, at den schweiziske højesteret, der i 2010 fandt, at Mutus beskyldninger ikke var retfærdiggjorte og dermed opretholdte CAS's dom, var i sine gode ret til at gøre det.

Adrian Mutu skal derfor betale bøden.

Den nu 39-årige rumæner var i august 2003 en af de første store indkøb, Chelsea foretog, efter at klubben blev overtaget af Roman Abramovic.

Efter tiden i det engelske skiftede Mutu til Juventus, hvor han spillede halvanden sæson, inden han skiftede til Fiorentina.

Her spillede han frem til 2011, hvorefter de sidste år af karrieren blev brugt i mindre klubber. I 2016 stoppede han som professionel fodboldspiller.

Adrian Mutu er desuden noteret for 77 landskampe.

