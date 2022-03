Afleverede brev til Putin fra Zelenskij

Den russiske oligark Roman Abramovich er blevet brugt som mellemmand i forhandlingerne mellem Ukraine og Rusland. Han har angiveligt afleveret et brev til Vladimir Putin fra den ukrainske præsident

Den russiske oligark og Chelsea-ejer Roman Abramovich er blevet anset som en skurk efter den russiske invasion af Ukraine på baggrund af hans forbindelser til Vladimir Putin.

Men han har været en central figur i forhandlingerne mellem Ukraine og Rusland, hvor han har fungeret som mægler mellem de to nationer i krig.

Ifølge The Times har den russiske milliardær tilmed afleveret en personligt brev skrevet af den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Sig til ham, at jeg smider dem ud, svarede Putin angiveligt Abramovich, da han afleverede brevet.

Efter Roman Abramovich forlod Moskva igen, mødtes han med den ukrainske politiker Rustem Umerov, der forhandler på vegne af Ukraine, i Istanbul.

Mandag aften kom det frem, at Abramovich og ukrainske fredsforhandlere blev forgiftet, efter de havde deltaget i et møde i den ukrainske hovedstad, Kiev.

55-årige Abramovich har været ejer af Chelsea siden 2003. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Wall Street Journal, der har historien, skriver, at Abramovich og de to ukrainere fik smerter i øjnene, og deres hud skallede af.

Det er endnu usikkert, hvem der står bag angrebet, men ifølge den amerikanske avis er mistanken rettet mod russere, der ønsker at sabotere fredsforhandlingerne.

Det er dog ikke blevet officielt bekræftet, hvem der stod bag forgiftningen.

Roman Abramovich står oven i forgiftning og mægling lige nu over for et salg af sin klub Chelsea.

På grund af de britiske sanktioner mod russiske oligarker, må Chelsea ikke sælge billetter til kampe eller sælge merchandise.

