Afviser rygter: De er falske

Den russiske rigmand Roman Abramovich har ikke i sinde at kræve Chelseas gæld til ham tilbage, hvilket et engelsk medie ellers har spekuleret i

Nok er nok.

Via en talsmand har russiske Roman Abramovich, der satte Chelsea til salg i starten af marts, nu gjort det helt klart, at han stadig har tænkt sig at give de cirka 14 milliarder, han har til gode fra klubben, til velgørenhed, som hele tiden var planen.

Onsdag skrev The Times nemlig, at Abramovich havde foretaget lidt af en kovending og alligevel krævede pengene tilbage af klubben med de blå farver.

Men det er et rygte, han nu skyder helt ned.

'Hr. Abramovich har ikke anmodet om at få tilbagebetalt noget lån. Det er fuldstændig falsk, og det samme gælder rygtet om, at hr. Abramovich har forhøjet prisen på klubben,' siger talsmanden til Chelseas hjemmeside i en længere udtalelse.

Da Abramovich besluttede sig for at sælge klubben, lovede den 55-årige rigmand, at Chelseas gæld til ham på de omtrent 14 milliarder kroner ville blive afskrevet.

Men ifølge avisen havde Chelsea i sidste uge informeret den britiske regering og de nuværende, bydende aktører om, at de ville 'omstrukturere' den måde, hvorpå klubben skulle sælges, og det inkluderede blandt andet, at gælden fra Chelseas moderselskab, Fordstam Ltd, skulle betales til et investeringsselskab under navnet Camberley International Investments, og det var angiveligt et selskab, The Times mente var forbundet til Roman Abramovich.

I udtalelsen skriver Chelsea også, at Abramovich har opfordret eventuelle bydere til at investere i hele klubben. Det omfatter akademiet, kvindeholdet, udvikling af stadion og opretholdelse af arbejdet i Chelsea Foundation.

Roman Abramovich var Chelseas ejer i mange år. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Sanktioneret

Ligesom sine landsmænd har Abramovich siden Ruslands invasion af Ukraine været hårdt ramt af sanktioner, fordi den britiske regering mente at have beviser for, at han har tætte forbindelser til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Efter sanktionerne er salget af Chelsea skruet sådan sammen, at ingen af pengene må havne i Abramovichs egen lomme.

'For at gøre det helt klart har hr. Abramovich ingen adgang til de omtalte midler og vil heller ikke have det efter salget. Han er fortsat opsat på at finde en god ejer og sikre, at overskuddet går til et godt formål,' siger talsmanden til sidst.

