Arresteret: Brød loven med kvindelig model

Mange fodboldstjerner har tilsyneladende svært ved at overholde coronareglerne og holde sig derhjemme - alene vel og mærke.

Nu er turen så kommet til den unge Chelsea-stjerne Callum Hudson-Odoi, der er blevet arresteret, efter han brød reglerne under den såkaldte 'Lockdown'. Det skriver en række engelske medier heriblandt London Evening Standard.

Callum Hudson-Odoi var angiveligt vært for en mindre sammenkomst. Her havde han blandt andet inviteret en kvindelig model over i sit hjem.

London Evening Standard skriver, at de efterfølgende har kontaktet Chelsea, der afviser at kende noget til sagen. Til gengæld udtaler en talsperson fra politiet dog, at de modtog et opkald om hændelsen.

- Politiet og London Ambulance Service modtog et opkald 03:53 (lokaltid) søndag morgen 17. maj om, at en kvinde følte sig utilpas, siger talspersonen ifølge London Evening Standard.

Artiklen fortsætter under billedet:

Callum Hudson-Odoi har trods sin unge alder allerede spillet et hav af kampe for Chelsea. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Det engelske medie The Sun går lidt mere i detaljer og beskriver situationen endnu mere end det lokale London-medie.

Efter sigende havde Callum Hudson-Odoi nemlig kun akkurat lært den unge kvinde at kende. Han havde mødt hende over nettet gennem de sociale medier dagen forinden og besluttede sig altså for at invitere hende på et visit.

Og det var nok en mindre god idé. For en kvik nabo tog ham på fersk gerning, og derfor blev der efterfølgende ringet efter politiet. Samtidig måtte kvinden fragtes væk i den tilkaldte ambulance, da man formoder, at hun var i fysisk nærkontakt med den tidligere coronasmittede fløjspiller.

Den unge kvinde, som Callum Hudson-Odoi skulle have været i fysisk kontakt med, er fortsat ikke navngivet. En af naboerne beskriver hende dog som værende 'meget glamourøs med udseende ligesom en kvinde, der kunne have deltaget i reality-programmet 'Love Island,' beretter The Sun desuden.

Var selv testet positiv

Callum Hudson-Odoi blev ellers tilbage i marts som en af de første spillere i England testet positiv for coronavirus. Siden da har han naturligvis været i isolation i sit hjem i det vestlige London.

Man skulle derfor tro, at kantspilleren ville overholde reglerne, men sådan gik det ikke. For det 19-årige engelske vidunderbarn kunne altså ikke holde sig tilbage for fristelserne.

Callum Hudson-Odoi er gennem længere tid blevet udråbt som et af de helt store talenter i engelsk fodbold. I denne sæson er det blevet til 17 kampe i Premier League for Chelsea, mens han også har bidraget med et enkelt mål og fire assists.

Trods sin unge alder har han allerede 53 førsteholdskampe for London-klubben på sit CV, og han har samtidig fundet vej til netmaskerne otte gange.

Desuden har den 19-årige kantspiller allerede opnået sin debut på det engelske landshold, hvor han indtil videre står noteret for tre optrædener.

