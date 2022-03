Bekræfter: Han vil købe Chelsea

Den tyrkiske milliardær Muhsin Bayrak har kastet sig ind i kapløbet om at købe fodboldklubben Chelsea.

Det melder en lang række britiske medier fredag.

Den russiske rigmand Roman Abramovich satte onsdag Premier League-klubben til salg efter 19 års ejerskab.

Chelsea menes allerede at have modtaget adskillige seriøse bud, og det hold, der står for salget af klubben, forventer, at endnu flere er på vej de kommende dage.

Bayrak, der har tjent sin formue i bygge-, energi- og teknologibranchen, oplyser selv, at han er en af dem, der har budt på Chelsea.

- Vi kan helt klart bekræfte vores bud på Chelsea, siger Seda Bayrak, der er direktør i Muhsin Bayraks AB Grup Holding, til det britiske nyhedsbureau PA.

- Vi har sendt vores bud vedrørende et køb, lyder det videre.

Det er selskabet The Raine Group, der står for salget af Chelsea på vegne af Roman Abramovich.

Holdet fra London har vundet 19 støtte trofæer i de snart to årtier, den russiske ejer har været ved roret.

Abramovich har besluttet sig for at sælge klubben i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Det er på trods af, at hans navn endnu ikke figurerer på den sanktionsliste, som den britiske regering har udarbejdet for at få ram på russisk banker, virksomheder og rigmænd.

Ifølge britiske medier er Chelsea stadig ved at indsamle bud på klubben. De vil først blive gennemgået, når alle bud er blevet indsendt.

Den amerikanske milliardær Todd Boehly er det mest velkendte navn, der har budt på klubben indtil videre. Han ejer også baseballholdet Los Angeles Dodgers.

Muhsin Bayrak tror dog på, at han får fingre i fodboldklubben.

- Vi kommer snart til at hejse det tyrkiske flag i London. Vi er ved at forhandle betingelserne for købet af Chelsea på plads med Roman Abramovichs advokater, siger han fredag.