Bryder tavsheden: - Det har været mentalt hårdt

Andreas Christensen har været tavs i lang tid omkring sin fremtid og sin afsked med Chelsea FC.

Det ligner en offentlig hemmelighed, at han skifter til FC Barcelona, mens Chelsea har bekræftet danskerens exit. Nu bryder Andreas Christensen imidlertid tavsheden, og sætter ord på sin afsked med Chelsea FC.

- Jeg har tilbragt ti fantastiske år i klubben, men jeg føler, at det er tid til en ny begyndelse for mig og min familie. Det har været mentalt hårdt de seneste måneder, da det har været en svær beslutning at skulle forlade klubben og fansene, siger danskeren ifølge Evening Standard.

- Jeg er ikke den mest udadvendte person, så nogen gange ved folk ikke, hvor meget klubben og fansene betyder for mig. Jeg vil savne spillerne, staben og alle folk omkring klubben. Jeg ønsker klubben og fansene det bedste fremover.

Andreas Christensen kom til Chelsea fra Brøndby IF som 16-årig, og han har siden været udlejet til Borussia Mönchengladbach fra 2015 til 2017. Under Thomas Tuchel udviklede han sig til en af stamspillerne.

Alligevel sluttede opholdet i Chelsea på en bitter note, da hans tyske træner beskyldte ham for at trække sig fra nogle af holdets kampe. Andre meldinger lød også på, at Chelsea var sure på ham, da de troede, at de havde indgået en ny femårig aftale ifølge Evening Standard.

Det endte i en kovending, da forsvarsspilleren med al sandsynlighed skifter til FC Barcelona. Offentliggørelsen har i flere måneder lignet et spørgsmål om tid, selvom præsentationen endnu ikke har fundet sted.

Adskillige spanske medier har i flere måneder beskrevet handlen som afsluttet. Det samme gælder for Franck Kessie, der heller ikke er blevet præsenteret.

Der er også gang i svingdøren for de danske klubber - Ekstra Bladet giver dig her transferplanerne for FC København, FC Midtjylland, Brøndby og AGF.