Chelsea overrasker: Kræver lukkede døre

Da Chelsea i sidste uge blev ramt af hårde sanktioner på grund af den russiske ejer Roman Abramovich, var en del af straffen, at man ikke må sælge billetter til sæsonens resterende kampe.

Nu står det helt fast, at der heller ikke må sælges billetter til Chelseas fans til udekampen mod Middlesbrough i FA Cup'en lørdag. Og det får noget overraskende Chelsea til at kræve, at kampen spilles for lukkede døre.

- Det er vigtigt for turneringen, at kampen mod Middlesbrough spilles, men vi beder ekstremt modvilligt FA om at beslutte, at kampen spilles for lukkede døre af hensyn til den sportslige integritet, skriver Chelsea.

Det engelske fodboldforbund (FA) har siden meddelt, at man har registreret anmodningen og vil diskutere den på et møde onsdag.

Det er sanktionerne mod Roman Abramovich, der har konsekvenser for Chelsea. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Argumentet er selvsagt, at Middlesbrough vil have en fordel, hvis de spiller kvartfinalen hjemme på Riverside uden en eneste udefan fra London. Et stadion, hvor man allerede har ekspederet Tottenham ud af turneringen, og hvor der er plads til 35.000 tilskuere.

Lukkede døre vil dog få store konsekvenser for Championship-klubben, der vil gå glip af store entreindtægter i tilfælde af, at kampen spilles uden tilskuere - ligesom fordelen ved at spille på hjemmebane reduceres kraftigt uden tilskuere.

Middlesbrough kunne melde udsolgt til kampen for to dage siden - med undtagelse af udebaneafsnittet, hvor Chelsea kun nåede at sælge en del af billetterne, inden sanktionerne ramte.

Chelsea skriver desuden, at man vil fortsætte med at diskutere udfordringerne med billetsalg til klubbens kampe med det organ, som administrerer økonomiske sanktioner i England. Man håber således fortsat at finde en løsning, der gør det muligt for Chelsea-fans at købe billetter til sæsonens resterende ude- og hjemmekampe.

Sæsonkortholdere til Stamford Bridge må dog stadig godt møde op til Chelseas hjemmekampe.