Chelsea trækker i land

Chelsea har valgt at trække anmodningen om at spille uden tilskuere mod Middlesbrough tilbage

Det vakte opsigt, da sanktionsramte Chelsea anmodede det engelske fodboldforbund om at spille lørdagens FA Cup-kamp mod Middlesbrough for lukkede døre.

Men nu trækker Premier League-klubben i land.

- Efter konstruktive snakke mellem FA og Chelsea har klubben accepteret at trække sin anmodning om at spille FA Cup-kampen mod Middlesbrough bag lukkede døre tilbage, skriver det engelske fodboldforbund, FA, på Twitter og fortsætter:

- FA er fortsat i dialog med Chelsea, Premier League og regeringen for at finde en løsning, der vil tillade både Chelsea-fans at komme til kampe og udefans at komme på Stamford Bridge, mens vi sikrer, at sanktionerne bliver respekteret.

Chelseas oprindelige anmodning kom på baggrund af den britiske regerings sanktioner mod London-klubbens russiske ejer Roman Abramovich, der blandt andet betød, at man ikke længere måtte sælge billetter til egne fans.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sanktionerne mod den russiske klubejer, Roman Abramovich, rammer Chelsea hårdt. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Klubben ville derfor have lørdagens kamp til at blive spillet helt uden tilskuere 'af hensyn til den sportslige integritet', som de formulerede det.

Det fik efterfølgende Middlesbrough til at kalde anmodningen for både bizar, uretfærdig og ironisk.

Ville kampen være blevet spillet for lukkede døre, havde Championship-klubben da også få fjernet sin hjemmebanefordel, ligesom man ville have mistet massive entreindtægter.

Middlesbrough kunne melde udsolgt til kampen for to dage siden - med undtagelse af udebaneafsnittet, hvor Chelsea kun nåede at sælge en del af billetterne, inden sanktionerne ramte.

Middlesbrough og Chelsea mødes på Riverside Stadium - med plads 35.000 tilskuere - lørdag den 19. marts.