Drømmemål sender Chelsea på tredjepladsen

Chelsea ligger nummer tre i Premier League og står bedre rustet i kampen om en top-4-placering, der giver adgang til Champions League i næste sæson.

Med hjemmesejren på 2-0 i London-opgøret hjemme mod West Ham kom Chelsea på 66 point for 33 kampe. Tottenham og Arsenal følger efter med henholdsvis 64 og 63 point, begge for 32 kampe dog.

Den belgiske superstjerne Eden Hazard blev kampens helt store spiller, da han scorede begge mål. Det første en perle af de helt store.

23 minutter var spillet, da han modtog bolden midt på West Hams banehalvdel.

Så gav han sig ellers i kast med at afdrible modstandere, og efter at have løbet slalom imellem det meste af et halvt hold scorede han koldblodigt til 1-0.

Chelsea havde fin kontrol over kampen og skabte en del store chancer, men føringen forblev længe meget skrøbelig. Først i det 90. minut lykkedes det endelig at fordoble den.

Hazard blev spillet fri i feltet, og han hamrede den resolut ind ved modsatte stolpe og kunne få minutter senere hyldes som den helt store helt på Stamford Bridge.

