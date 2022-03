Dyb krise: Kan ende HELT galt

De hårde sanktioner mod klubbens ejer, Roman Abramovich, kan få katastrofale følger for London-klubben Chelsea

Chelsea må ikke tjene penge, så længe Roman Abramovich er ejer.

Klubben har fået et forbud mod at sælge billetter, merchandise og at handle med spillere.

Det er nogle af de hårde sanktioner, som nu rammer Chelsea på grund af deres russiske ejer Roman Abramovich, der har fået indefrosset alle hans aktiver i England.

Klubben kan samtidig vinke farvel til et ukendt millionbeløb, eftersom deres trøjesponsor 3 torsdag aften har valgt at suspendere samarbejdet med Chelsea i kølvandet på sanktionerne imod ejeren.

- I lyset af omstændighederne og regeringens sanktioner føler vi, at det her er det rigtige at gøre, siger en talsperson fra 3 ifølge Reuters.

Udover 3 har klubben sponsoraftaler på store millionbeløb med brands som Nike, Hyundai og Hublot, og klubben kan nu også kan risikere, at de flygter, skriver The The Athletic.

Artiklen fortsætter under billedet...

Chelseas danske stjerne, Andreas Christensen, som muligvis skifter til FC Barcelona i sommerens transfervindue. Her ses han med sponsoren 3 på trøjen.

Skal lade spillerne gå

Det er ikke kun sponsoraftaler, som kan ramme klubben hårdt på pengepungen.

Flere af klubbens stjernespillere har nemlig kontraktudløb i sommeren 2022, og derfor kan Chelsea risikere, at disse spillere smutter gratis.

Klubben risikerer, at fremtrædende spillere som Cesár Azplicueta, Andreas Christensen og Antonio Rüdiger går til andre klubber, og eftersom klubben er underlagt transferkarantæne og dermed ikke må købe og sælge spillere, så kan de ikke tjene penge på deres spillere.

Chelsea må heller ikke tilbyde deres spillere nye kontrakter som følge af sanktionerne, hvorfor spillerne kan blive tvunget til at skifte væk fra klubben.

En del af sanktionerne mod klubben indebærer også, at de ikke må sælge billetter til resten af sæsonen. De må heller ikke sælge merchandise i deres fan-butik.

Artiklen fortsætter under billedet...

Chelseas russiske ejer, Roman Abramovich har ejet klubben siden 2003. Foto: Olivia Harris/Ritzau Scanpix

Efter Ruslands invasion af nabolandet Ukraine har den engelske regering nu besluttet at slå hårdt ned på de russiske oligarker, der i de seneste 20 år har slået sig ned i den engelske hovedstad.

Det medførte, at rigmanden Roman Abramovich i sidste uge satte sin fodboldklub Chelsea FC til salg. Nu har rigmanden så fået indefrosset sine aktiver i England.

Det betyder, at han klubben godt kan blive solgt, men Abramovich kan ikke få en del af salget. Dermed skal Abramovich lade klubben skifte hænder uden at få penge i lommen, hvilket er højst usandsynligt.

Den engelske regering vil nemlig gøre alt for at stoppe pengene fra at gavne Abramovich eller den russiske stat.

Klubbens status som en kulturel institution betyder, at de har fået en speciel tilladelse til at fortsætte med at spille, men det er kun sæsonkortholdere, som kan dukke op på stadion og støtte holdet.

Det er svært at spå om, hvad sanktionerne kommer til at betyde for Chelsea FC, men Abramovich har flere gange dækket klubbens store underskud, og lige nu fosser pengene ud af kassen.

Derfor er fremtiden er usikker for klubben, som skal finde en ny ejer hurtigst muligt for at undgå konkurs.