Er gået fuldstændig amok

Chelseas nye ejer Todd Boehly har brugt mere end fire mia. kr. på nye spillere, siden han overtog klubben i maj - og han er klar til at bruge flere penge her i januar

Hvad foregår der, fristes man til at sige.

For det er fuldstændig vanvittigt, hvad der er sket i Chelsea siden rigmanden Todd Boehly overtog aktiemajoriteten i Chelsea fra Roman Abramovich for under otte måneder siden.

Klubben har spenderet mere end fire mia. kr. på transfermarkedet i perioden siden sommerens transfervindue.

13 spillere er kommet gennem svingdøren på Stamford Bridge i sommerens transfervindue samt i starten her af januar-vinduet.,

Kulminationen på indkøbsvandviddet kom i weekenden, da Chelsea for øjnene af Arsenal betalte 750 mio. kr. for en 22-årig ukrainer - Mykhaylo Mudryk, der blot har scoret ni liga mål i løbet af de seneste to sæsoner for Shakhtar Donetsk i den ukrainske liga.

Nu bliver han udstyret med en kontrakt på syv et halvt år og kommer til at tjene 840.000 kr. om ugen.

Mykhaylo Mudryk blev præsenteret i søndags. Han er det hidtil dyreste indkøb i Chelsea, siden Todd Boehly overtog klubben for otte måneder siden. I perioden har klubben brugt fire mia. kr. på nye spillere. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix.

Selv om det aktuelt ikke kan ses på stillingen i Premier League, så mener den amerikanske forretningsmand Todd Boehly det alvorligt med investeringen i Chelsea.

Han menes at være god for en formue i niveauet 3,6 milliarder pund og har opbygget sin formue efter at have stiftet Guggenheim Partners, som er en kreditforening. Siden stiftede han holdingselskabet Eldridge i 2015. Derudover investerede han i forsikringsselskabet Security Benefit.

Den amerikanske rigmand stopper ikke sine investeringer her. Der er flere penge, hvor de kommer fra. Chelsea er formentlig ikke færdig på vinterens transfermarked. Klubben har smidt et bud på 30 mio. euro - 223 mio. kr. - for Noni Madueke i PSV Eindhoven.

Og når det gælder sommerens transfervindue er det sikkert, at Christopher Nkunku allerede er på plads og skifter til Chelsea for en pris i niveauet 63 mio. pund - 530 mio. kr.

Todd Boehly købte Chelsea i maj sidste år. Siden er han gået fuldstændig amok på transfermarkedet. Der er brugt mere end fire mia. kr. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix.

Her er den voldsomme liste over de gigantiske indkøb, der er sket i Chelsea, siden Todd Boehly overtog klubben for under otte måneder siden:

Kriseramte Chelsea, der aktuelt ligger nummer 10 i Premier League, spiller lørdag udekamp mod Liverpool, der er kommet frygteligt fra start i år. De har tabt begge kampe.