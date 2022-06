Flugten fortsætter: Legende skrider efter Abramovich-exit

En af Chelseas helt store skikkelser har valgt at trække stikket.

Petr Cech stopper således som teknisk direktør - blot en uge efter at både bestyrelsesformand Bruce Buck og administerende direktør Marina Granovskaia forlod klubben. Det har Chelsea netop bekræftet.

Den legendariske målmand, der fejrede store triumfer med London-klubben, blev hyret til jobbet som teknisk direktør af netop Marina Granovskaia for tre år siden og fratræder jobbet med udgangen af juni.

Ifølge den engelske avis The Telegraph ville klubbers nye ejer Todd Boehly ellers gerne have beholdt tjekken som en del af administrationen i klubben, men han skulle selv have valgt at stoppe, fordi han synes, tidspunktet er det rette.

Det bekræfter han selv i et citat på klubbens hjemmeside.

- Det har været et stort privilegie at have denne rolle i Chelsea de seneste tre år. Med klubbens nye ejerskab mener jeg, at det er det rette tidspunkt at træde til side. Jeg er glad for, at klubben nu er i en fantastisk position med de nye ejere, og jeg er sikker på, at klubben får succes i fremtiden både på og uden for banen, lyder det.

Petr Cech havde et tæt samarbejde med Marina Granovskaia. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Der har dog også været lidt kurrer på tråden på det seneste. 40-årige Petr Cech udtalte offentligt, at han ikke mente, man bør udleje Romelu Lukaku tilbage til Inter. En holdning, der kort efter blev overtrumfet af klubbens manager Thomas Tuchel og nye ejer Todd Boehly.

I sin aktive karriere vandt Petr Cech fire engelske mesterskaber og et enkelt Champions League-trofæ med Chelsea. Han blev endda kåret til verdens bedste målmand undervejs - inden han skiftede Chelsea ud med Arsenal.

Klubbens nye ejer giver da også et par pæne ord med på vejen.

- Petr er et vigtigt medlem af Chelsea-familien. Vi forstår hans beslutning om at stoppe og takker ham for bidraget som rådgiver og hans engagement i klubben og til vores fællesskab. Vi ønsker ham det bedste, lyder det fra Todd Boehly.

