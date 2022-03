Går til modangreb: - Bizart og yderst ironisk

Middlesbrough ryster på hovedet over Chelseas anmodning om at spille den kommende FA Cup-kamp for lukkede døre

- Ironisk, uretfærdigt og bizart.

Middlesbrough skal på lørdag spille FA Cup-kamp mod Chelsea, men allerede inden kickoff er klubberne nu røget i totterne på hinanden.

Tirsdag eftermiddag anmodede sanktionsramte Chelsea således det engelske fodboldforbund (FA) om, at opgøret skulle spilles for lukkede døre.

Men den anmodning giver hjemmeholdet Middlesbrough ikke meget for.

- Vi er opmærksomme på Chelseas anmodning om at lade lørdagens FA Cup-kamp i sjette runde blive spillet bag lukkede døre, og finder det både bizart og helt uden for skiven, skriver de i en pressemeddelelse.

- Alle berørte parter er klar over årsagerne til, at Chelsea er blevet sanktioneret, og at dette ikke har noget med Middlesbrough at gøre. At antyde som følge heraf, at vi og vores fans skal straffes, er ikke blot groft uretfærdigt, men også helt uden grundlag.

Sanktionerne mod Roman Abramovich rammer Chelsea hårdt. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Det er den engelske regerings hårde sanktioner mod Chelseas russiske ejer Roman Abramovich, der betyder, at London-klubben blandt andet ikke må sælge billetter til sæsonens resterende kampe - heller ikke udebanebilletter.

Og af den grund mener Chelsea heller ikke, at modstanderholdets fans bør have adgang til stadion.

- Det er vigtigt for turneringen, at kampen mod Middlesbrough spilles, men vi beder ekstremt modvilligt FA om at beslutte, at kampen spilles for lukkede døre af hensyn til den sportslige integritet, skrev klubben i sin anmodning.

Den forklaring ser dog ud til at have sat sindene i kog hos Middlesbrough, der spiller i den næstbedste engelske fodboldrække, The Championship.

- I betragtning af årsagerne til disse sanktioner er det yderst ironisk, at Chelsea forsøger at påberåbe sig sportslig 'integritet' som begrundelse for, at kampen spilles bag lukkede døre.

Det engelske fodboldforbund har meddelt, at man har registreret anmodningen fra Chelsea, og at man vil diskutere den på et møde onsdag.

Middlesbrough oplyser, at de venter på en officiel melding fra FA, men at de vil modsætte sig Chelseas ønske.

Og det er der flere åbenlyse årsager til.

Lukkede døre vil nemlig få store konsekvenser for Championship-klubben, der vil gå glip af store entreindtægter, ligesom fordelen ved at spille på hjemmebane reduceres kraftigt uden tilskuere på lægterne.

Middlesbrough kunne melde udsolgt til kampen for to dage siden - med undtagelse af udebaneafsnittet, hvor Chelsea kun nåede at sælge en del af billetterne, inden sanktionerne ramte.

Middlesbrough og Chelsea mødes på Riverside Stadium med plads 35.000 tilskuere den 19. marts.