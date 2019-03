Gigant-transfer nærmer sig: Første tilbud afvist

Eden Hazard er opsat på et sommerskifte til Real Madrid, der kan nærme sig en milliard kroner i transfersum

Chelsea belgiske superstjerne, Eden Hazard, har angiveligt sat næsen op efter at blive den næste store galactico-transfer for Real Madrid, det skriver AS.

Belgieren afventer nu bare, at de to klubber bliver enige om en pris, så han kan skifte i sommerens forestående transfervindue. Ifølge det spanske medie skulle Chelsea forlange op mod 120 millioner euro for Hazard. Svarende til næsten 900 millioner danske kroner.

Den belgiske avis Het Laatste Nieuws skriver naturligvis også en masse om hjemlandets største fodboldstjerne, og de fortæller, at en handel er tæt på. Således har Real Madrid allerede budt 85 millioner euro. Et bud, som dog blev pure afvist i London-klubben.

Eden Hazards markedværdi skulle angiveligt være endnu højere end Chelseas millionkrav, men da belgierens kontrakt blot har et år tilbage til sommer, forventes prisen at falde lidt.

Selvom Chelsea har fået forbud mod at hente spillere i de næste to transfervinduer, så har klubben erkendt, at den ikke kan holde på Hazard, og nu forsøger de så at få mest muligt ud af handlen med deres belgiske vidunder.

Hazard i aktion for Chelsea i weekendens nederlag på Goodison mod Everton. Foto: Ritzau Scanpix.

Med eller uden Zidane

Den belgiske stjerne skulle ifølge AS have taget beslutningen, inden Zinedine Zidane blev genudnævnt som Real Madrid-chef.

Meget tyder derfor på, at det er utilfredshed med situationen i Chelsea, der har givet Hazard lyst til at skifte London ud med Madrid, ligesom han også længe har haft en drøm om netop at trække i hovedstadsklubbens hvide trøje.

Der har tidligere været forlydener om, at Maurizio Sarri skulle have mistet opbakningen fra flere af sine spillere, heriblandt belgiske Hazard.

Chelsea-profilen har i denne sæson scoret 13 mål i 29 ligakampe for London-klubben.

Det lugter langt væk af, at hans skifte bliver den første kæmpe-handel i Real Madrid til sommer, når klubben står foran en stor udrensning efter Zidanes tilbagevenden.

