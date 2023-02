Gik ud som et lys: - Det var uhyggeligt

Det var forbudt for børn, da Chelseas spanske anfører César Azpilicueta blev sparket bevidstløs af Southamptons Sekou Mara i lørdags.

Højrebacken gik ud som et lys, og samtlige spillere omkring ham gestikulerede voldsomt ud til bænken, at der var behov for lægehjælp med det samme.

Efter lang tids behandling blev Chelsea-spilleren båret ud på en båre til store bifald fra alle på stadion.

Azpilicueta var for første gang tilbage på Chelseas træningsanlæg tirsdag for at hilse på holdkammeraterne, og her satte han ord på oplevelsen.

- Det var uhyggeligt. Mest for menneskene omkring mig og min familie. Det sidste, jeg husker er, at der bliver taget et hjørnespark.

- Det første, jeg husker, fra da jeg vågnede, var, da fansene sang mit navn. Så det vil jeg gerne takke for.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Selvom den tidligere Marseille-back netop var vågnet og lå på en båre på vej ud af Stamford Bridge, havde han alligevel overskud til at klappe ud til fansene.

- Det var ren instinkt.

- Som jeg sagde, var det første, jeg kan huske, fra da jeg vågnede, at min navn blev sunget, og derfor ville jeg sige tak og kan forhåbentlig se dem fra en anden position næste gang, siger Chelsea-stjernen.

Chelsea, der er inde i noget af en krise, endte også med at tabe kampen til bundproppen Southampton med 0-1 og indtager lige nu en meget skuffende tiendeplads i Premier League.

