Hudflettes i Spanien: Frygtelig dom over 'AC'

Andreas Christensen har ikke fået meget ros ovenpå præstationen i kampen mod Real Madrid, og nu stiller sportsmediet AS spørgsmålstegn ved danskerens niveau

Vinicius Junior havde en fest i de første 45 minutter af Champions League-opgøret mellem Real Madrid og Chelsea.

Det brasilianske stortalent spillede overfor Andreas Christensen og kom flere gange forbi danskeren, hvilket førte til farlige situationer og mål.

Chelsea var bagud med 1-2 ved pausen, og 'AC' blev revet ud af Thomas Tuchel, der var nødsaget til at lave ændringer for at få vendt kampen.

Den tyske træner forklarede dog efter kampen, at det ikke var på grund af Christensens præstation, men udelukkende på grund af taktiske årsager.

'AC' og Vinicius i en af deres mange interne dueller i første halvleg. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

På trods af den udtalelse stiller den spanske avis AS store spørgsmålstegn ved danskerens præstation og sår tvivl om, hvorvidt han er den rigtige mand for FC Barcelona.

'Christensen havde ikke værktøjerne til at stoppe brasilianeren og så skidt ud ved Benzemas anden scoring, da han og Thiago Silva ikke fik kommunikeret,' skriver avisen.

'Han manglede råstyrke i flere situationer mod Vinicius, som blandt andet ramte overliggeren, assisterede Benzema og spillede Benzema fri til en friløber.'

FC Barcelonas træner Xavi Hernandez er i gang med at bygge holdet op igen og er på udkig efter spillere, der både er sublime med fødderne, men også kan tage fra i de fysiske dueller.

'AC' er kendt for sit gode spil med fødderne, men AS tvivler på, om fysikken rækker til det niveau Xavi ønsker.

