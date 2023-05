I frit fald: Ikke sket i 35 år

Mange rynkede på næsen, da Chelsea trak Frank Lampard tilbage i cirkusset som midlertidig løsning efter fyringen af Graham Potter i starten af april.

Skepsissen er nok næppe blevet mindre den sidste måneds tid, hvor den midlertidige manager har tabt samtlige seks kampe.

Med fire nederlag i de sidste fire kampe som Everton-manager har Frank Lampard nu personligt ti nederlag på stribe på samvittigheden. Og det er ikke sket for en manager i den bedste engelske række, siden Arthur Cox var i krise med Derby i 1988.

Det skriver statistikfirmaet Opta.

Frank Lampard ligner en mand, der gerne vil have sæsonen overstået. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

I sikkerhed trods alt

Tirsdag aften blev det tiende nederlag på stribe en realitet for Lampard, da Chelsea fik hug af Arsenal, der vandt ganske sikkert med 3-1 efter 3-0 ved pausen.

Chelsea skal da også glæde sig over, at der kun mangler fem runder af sæsonen, for ellers kunne de meget vel ende i alvorlige problemer. London-klubben har ikke vundet i syv kampe i Premier League og seneste sejr skal man tilbage til 11. marts for at finde. Med Graham Potter ved roret vel at mærke.

Med ni point ned til nedrykningsstregen er Lampards tropper dog i sikkerhed forud for de resterende runder.

Har tabt 17 af 20

Den 44-årige manager skal nok generelt holde sig fra at kigge for meget på personlige statistikker for tiden. I sine seneste 20 kampe i spidsen for Everton eller Chelsea har han således blot vundet én kamp, fået uafgjort to gange og tabt 17!

Sidst, han gik fra banen uden at have tabt, var 31. december sidste år, hvor Everton fik 1-1 ude mod Manchester City. Han blev fyret tre uger senere.

Det har på intet tidspunkt været et tema, at Frank Lampard skulle vende tilbage som permanent Chelsea-manager. I stedet tyder alt på, at Mauricio Pochettino får til opgave at få styr på butikken i Vestlondon.