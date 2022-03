Klub-legende blander sig

Den tidligere Chelsea-legende John Terry tager nu del i 'The True Blues'-konsortiet, der vil købe en andel af klubben fra Roman Abramovich

I en tid med økonomisk kaos, en sanktioneret ejer og klubben til salg er Chelsea på alles læber.

Og en af de største klub-legender har nu øjnet muligheden for at pege klubben i en ny retning.

På det sociale medie Twitter bekræfter John Terry, at han vil tilslutte sig 'The True Blues'-konsortiet, der vil købe en andel på ti procent af klubben ifølge Sky Sports. 'The True Blues' er en sammenslutning af Chelsea-fans og sæsonkortholdere.

'Chelsea har været en vigtig del af mit liv i 22 år,' skriver den tidligere Chelsea-stjerne.

'Jeg vil være med til at beskytte klubbens historie og arv, nu vi går ind i en ny æra med ligesindede folk, der har de samme langsigtede visioner om at bygge den bedste fodboldklub i verden.'

De ti procent vil sikre, at fansene har en direkte forbindelse til den kommende bestyrelse i klubben.

I øjeblikket er John Terry en del af trænerstaben hos Chelseas akademi. Tidligere var han assistenttræner i Aston Villa.

Klubbens nuværende ejer, Roman Abramovich, satte klubben til salg 2. marts. Fredag var deadline-dag for bud på London-klubben.

Læs også: Putins gode ven: Roman Abramovichs vanvittige luksusliv

Blandt budgiverne er Ricketts-familien, der ejer den amerikanske baseballklub Chicago Cubs, en gruppe milliardærer anført af den engelske bygherrer Nick Candy, der også er glødende Chelsea-fan.

Udover det er makkerparret Martin Broughton og Sebastian Coe, der er præsident for World Athletics, samt milliardæren Mohamed Alkhereiji, leder af Saudi Arabia Group, også at finde på listen over budgivere.

Artiklen fortsætter under billedet..

John Terry spillede 713 kampe for Chelsea og 78 kampe for det engelske landshold. Han har vundet Premier League fem gange og Champions League en enkelt gang i 2012. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Roman Abramovich blev hårdt ramt af de sanktioner, den britiske regeringen pålagte russiske oligarker i landet. Det betyder også, at Chelsea ikke må tjene penge i øjeblikket.

Klubben har dog fået en speciel licens, der gør, at holdet stadig kan spille kampe.

Chelsea slog lørdag Middlesbrough i kvartfinalen af FA Cup'en med 2-0. Middlesbrough har ellers været turneringens store overraskelse, da de tidligere sendte både Manchester United og Tottenham ud.

Læs også: Kurs mod afgrunden: Så mange penge taber Chelsea