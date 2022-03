Laudrup advarer Chelseas spillere om Rusland-udtalelser

Chelsea har nok at se til som klub, efter de er blevet ramt af sanktioner på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine og det faktum, at ejer Roman Abramovich er russer.

Det har givet cheftræner Thomas Tuchel en del spørgsmål til pressemøderne om, hvordan han ser på sagen, hvor han har peget på, at holdet er nødt til at fokusere på deres job, som handler om at spille fodboldkampe.

Det er den helt rette vej at gå, mener den danske landsholdslegende Michael Laudrup.

- Det, du er nødt til at gøre, er det, han gør her. Han (Tuchel, red.) siger: 'Okay, vi skal fokusere på det, som vi er her for'. Spillerne er også nødt til at passe på med, hvad de siger. Det er deres arbejdsplads og alt det her, siger Michael Laudrup til TV3+ i Champions League-studiet onsdag aften.

80'er og 90'er-ikonet peger endvidere på, at spillerne måske også kender nogle i klubben, som de synes, at det er synd for, men de må træde varsomt alligevel.

- Du har hele den anden situation, som jo er årsag til det her. Så det er ét forkert ord fra spillerne, og så kan det blive til en kæmpe historie i medierne. Derfor tror jeg, at de skal gøre, som han siger her med, at de skal fokusere på at spille fodbold og ikke andet, lyder det fra Laudrup.

Roman Abramovich - Chelseas russiske ejer. Foto: ANDREW WINNING/Ritzau Scanpix

Nogle af de sanktioner, som London-klubben er blevet ramt af, handler om, at de ikke må købe nye spillere eller forlænge kontrakter. Derudover er der sat begrænsning på, hvor meget de må bruge af penge på udebaneture, og at det kun er sæsonkortholdere, der må komme ind til deres kampe på hjemmebane.

Abramovich selv har allerede sat klubben til salg.

Der skulle i den sammenhæng også være interesse fra amerikanere med stor baseball-succes i bagagen.