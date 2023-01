Mareridtsstart: Kæmpe krise i storklub

Det går rent ud sagt ad h... til for Chelsea i øjeblikket.

Skade efter skade efter skade. Én sejr og kun tre scorede mål i de seneste otte kampe.

En 10.-plads i Premier League og exits fra både ligacuppen og FA Cuppen.

Og alt det kommer efter en turbulent afslutning på sidste sæson, hvor klubben skiftede ejer.

Slukørede miner hos Chelsea-spillerne, der har tabt seks af holdets seneste otte kampe. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Selv mener Chelsea-manager Graham Potter, at det ikke ligefrem er nogen nem opgave, han har skullet orkestrere.

- Det er nok det hårdeste fodboldjob på grund af ejerskiftet og forventningerne. Og selvfølgelig troede jeg ikke, at vi ville miste 10 spillere (til skader, red.), siger Graham Potter forud for torsdag aftens Premier League-kamp mod Fulham.

- Klubben blev drevet på en bestemt måde i 20 år. Nu har alt ændret sig ret hurtigt. Vi skal bygge tingene op igen.

Jobbet i fare

Flere engelske medier har på det seneste spekuleret i, om Graham Potters job allerede er i fare her blot fire måneder efter, at han overtog posten i september sidste år.

Graham Potter skal snart vende skuden for Chelsea, hvis han fortsat skal være chefmanager. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Senest skriver The Sun, at Potter muligvis kun får resten af januar måned til at bevise, at han er den rette mand til jobbet.

Og at den tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino skulle stå klar i kulissen til at overtage jobbet som cheftræner i Chelsea.

Pochettino har været jobløs siden fyringen i Paris Saint-Germain i juli sidste år.

Graham Potter og resten af Chelsea-holdet skal i første omgang forsøge at vende skuden torsdag aften, når de besøger Fulham i Premier League.