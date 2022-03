Medie: Barça-kontrakt på bordet

Andreas Christensen nærmer sig med hastige skridt kontraktudløb i Chelsea, og det får selvsagt hans navn til at florere hyppigt på den europæiske spillerbørs.

Her er som bekendt langt fra rygte til realitet, men en overgang til FC Barcelona synes at rykke nærmere, eftersom flere store medier har beskrevet en tiltagende interesse fra Catalonien.

Senest har spanske Fijaches beskrevet, at storklubben angiveligt er tæt på at lukke en aftale med den 25-årige midterforsvarer, hvis kontrakt med arbejdsgiveren i London udløber efter indeværende sæson.

Det forlyder, at danskeren er tilbudt en kontrakt til sommeren 2026, hvor årslønnen eksklusive bonusser vil lande på seks millioner euro (ca. 45 mio. kr.).

Økonomien er imidlertid én ting. Noget andet er de sportslige perspektiver.

På sidstnævnte parameter er et skifte til den spanske mastodont ikke nær så indbydende, som det har været tidligere. Især ikke hvis man forlader en adresse som Chelsea. Det fortæller Morten Bruun, der er ekspert hos TV2 SPORT.

- Det paradoksale ved AC’s situation i Chelsea er, at han ikke kan tage et skridt opad. For 10 år siden var det jo lige præcis det, som var muligheden for Premier League-spillerne, når de tog til Real Madrid og FC Barcelona. Det så vi med Luka Modric, Luis Suarez, Gareth Bale og Cristiano Ronaldo, siger Bruun til Ekstra Bladet.

Andreas Christensen spillede hele kampen, da Chelsea tirsdag vandt 2-0 over Lille i første akt af 1/16-finalen i Champions League. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Han er af den overbevisning, at Chelsea fortsat har forhåbninger om at forlænge med Christensen. Og danskeren står generelt med gode kort på hånden i den nuværende transferpoker, og skulle han få mulighed for at tage Barcelona-stikket, er tidspunktet trods alt ikke det værste.

- De er ikke bedre end Chelsea, men FC Barcelona er jo stadig FC Barcelona, og klubben er i den grad på vej tilbage. Det gør jo ikke noget dårligt ved den eventuelle udsigt til et skifte derhen, at de igen klarer sig godt sportsligt. Men der er så stærke kræfter omkring dem, at det ville være utænkeligt, at de, sæson efter sæson, ville være placeret som nummer syv eller otte.

Eksperten refererer til den opblomstring, som catalonierne har nydt godt af i de seneste tre kampe, hvor det er blevet til tre sejre og en målscore på 12-3. Senest gik det udover Athletic, der søndag blev slået 4-0 på Camp Nou, hvorfor Barcelona nu er kravlet op på fjerdepladsen, som giver adgang til Champions League.

Det vil være et skridt op i forhold til det leje, man i øjeblikket befinder sig på i europæisk regi, hvor klubben gør sig i Europa League. Her blev Napoli ekspederet ud af favoritterne i forrige uge, hvorfor Galatasaray venter i 1/8-finalen.

Foruden FC Barcelona har Bayern München og AC Milan været nævnt som seriøse bejlere til Christensens underskrift.

