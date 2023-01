Medie: Portugisisk stjerne til lægetjek i engelsk storklub

Den portugisiske stjerne João Félix er fløjet til London for at gennemgå det obligatoriske lægetjek forud for en lejeaftale

Det har ikke været rigtig godt for Chelsea i denne sæson, og nu forsøger London-klubben at gøre noget ved netop det.

Ifølge Sky Sports har Chelsea nemlig en aftale på plads med Atlético Madrid, der sender den portugisiske superstjerne João Félix til Stamford Bridge på en lejeaftale resten af sæsonen.

Lejeaftalen er endnu ikke officielt bekræftet af de to klubber eller Félix-lejren, men både Sky Sports og Fabrizio Romano melder, at det kun er formaliteter før, at aftalen bliver offentliggjort.

Den 23-årige offensivspiller skiftede til Atlético Madrid fra Benfica tilbage i 2019 for et beløb på intet mindre end 940 millioner kroner.

De gode præstationer er dog ikke kommet på samlebånd for Félix, og nu håber han og Chelsea på, at tingene for alvor kommer til at spille, når han trækker den mørkeblå trøje over hovedet.

João Félix spillede senest søndag aften, da Atlético Madrid tabte med 0-1 til FC Barcelona.

Nederlaget satte en del rygter i gang om cheftræner Diogo Simeones fremtid i klubben, og ifølge spansk tv, vil Simeone sige op, selvom hans kontrakt strækker sig frem til 2024.

Medie: Diego Simeone færdig i Atletico Madrid