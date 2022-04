Medier: Han er favoritten

Der har været et hav af spekulationer og rygter i forhold til, hvem der ville købe London-klubben Chelsea FC.

Klubben blev sat til salg i starten af marts, efter deres russiske ejer Roman Abramovich blev ramt af et hav af sanktioner som følge af invasion i Ukraine.

Nu lader det dog til at sagaen er ved at få en ende.

Ifølge flere engelske medier - heriblandt The Guardian - er der nu en klar favorit til at overtage den engelske storklub efter Abramovich.

Manden, der er tale om er amerikaneren Todd Boehly, der har et konsortium som også ejer det store baseball-hold LA Dodgers.

Todd Boehly ligner den kommende ejer af Chelsea FC. Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

The Guardian beretter, at to af de andre konsortier har fået besked på, at de ikke vil blive taget i betragtning, og derfor peger pilen nu på Todd Boehlys konsortium.

Fredag meldte Sir Jim Ratcliffe sig ind i kampen om 'The Blues', da Ineos-ejeren eftersigende afgav et bud på svimlende 37,7 milliarder kroner.

Der har ikke været nogle officielle udmeldinger fra hverken Chelsea eller Boehlys konsortium, men det forventes at komme snarest.

Når Chelsea endegyldigt har besluttet sig, hvem der skal købe klubben, skal de ansøge den britiske regering om at få lov til at gennemføre handlen.

