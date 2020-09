Ni mål i vanvidskamp

Pernille Harder brillerede for Chelsea med mål og to oplæg i en 9-0-sejr

Der blev scoret intet mindre end ni mål, da Pernille Harder kom på banen for engelske Chelsea FC.

London-klubben fik nemlig enorm sejr på 9-0 over Bristol City.

Danskeren selv kom på banen i det 67. minut, og hun var hurtig selv med i spillet, da hun efter blot to minutter på banen fik sat en assist op for Niamh Charles.

Kort efter var danskeren selv på pletten, da hun vidste sit værd og nettede til stillingen 8-0.

Men Harder var ikke færdig.

For som prikken over i'et en den godkendte kamp fik Harder endnu en krone på CV'et, da hun rundede indsatsen af med endnu et oplæg til Samantha Kerr, der lukkede ballet til 9-0.

27-årige Harder skiftede tidligere på måneden fra Wolfsburg til det engelske.

