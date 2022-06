Nu har han fået nok: Vil hjem efter en sæson

En enkelt sæson på en engelsk bænk lader til at være nok for Romelu Lukaku.

Sky Sports skriver således, at den belgiske bomber vil tilbage til Inter i Milano, blot ti måneder efter han skiftede fra netop Inter til Chelsea for godt og vel 850 millioner kroner i en sommerens allerstørste handler.

Ifølge Sky i Italien vil Lukakus repræsentanter mødes med Inter tirsdag i den kommende uge for at diskutere muligheden for et comeback i den italienske modeby.

Problemet er, at Inter på ingen måde har interesse i - eller mulighed for - at betale samme sum for Lukaku, som de hev hjem sidste sommer. I stedet skulle man overveje at konstruere en lejeaftale. Spørgsmålet er, hvor langt Chelseas nye ejere vil gå for at finde et kompromis.

Artiklen fortsætter under billedet..

Romelu Lukaku har ikke haft en god sæson, efter han vendte tilbage til Chelsea. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Romelu Lukaku startede i sagens natur sæsonen som førstevalg helt fremme, men som sæsonen skred frem, blev der længere mellem startpladserne hos Chelsea.

Han har været i truppen 29 gange i Premier League, men blot startet inde i 16 af dem. I Champions League startede han blot inde i fire af ti mulige kampe. I alt står han noteret for 15 mål i 44 optrædener i den netop afsluttede sæson.

Inters administrerende direktør, Giuseppe Marotta, har tidligere sagt, at man ikke har travlt med at færdiggøre en handel, der involverer Lukaku. Omvendt er det offentligt kendt, at Inter gerne ser den 29-årige angriber retur.

I Inter var han med til at vinde det italienske mesterskab tilbage til klubben sammen med blandt andre Christian Eriksen. Han nåede 95 kampe i sort og hvidt og bragede hele 64 kasser ind.

Lukaku er i øjeblikket samlet med Belgiens landshold, der fredag aften fik hug af Holland på hjemmebane.