Nu ryger Chelsea-direktør også ud

Mandag kom det frem, at Chelseas mangeårige bestyrelsesformand, Bruce Buck, trækker sig fra posten, efter klubben er kommet på nye hænder.

Han bliver dog ikke den eneste profil, der forlader klubben.

The Athletic skriver, at direktør Marina Granovskaia også er færdig i klubben og dermed ikke får en rolle under den nye ejer Todd Boehly.

Marina Granovskaia har de seneste år blandt andet været en vigtig part, når London-klubben har forhandlet om at købe og sælge spillere, hvilket ikke kan beskrives som en loppetjans de seneste sæsoner.

Det er således ikke længe siden, hun var med til at kaste store penge efter spillere som Romelu Lukaku, Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Edouard Mendy og Kai Havertz

Det er uvist, om hun selv har valgt at forlade Chelsea, eller om hun er blevet prikket på skulderen. The Athletic skriver dog, at man i øjeblikket arbejder på at færdiggøre hendes aftrædelsesaftale.

Akkurat som Bruce Buck har hun været en del af klubben siden 2003, hvor Roman Abramovich overtog Chelsea. I 2013 fik hun endda en plads i bestyrelsen.

Som navnet antyder er hun russer, men har også rødder i Canada. Hun startede sin karriere som Roman Abramovichs assistent i 1997, og ud over at have fulgt Abramovich til Chelsea har hun tidligere været ansat i hans oliefirma Sibneft og Millhouse Capital, der blev oprettet i 2001 for at forvalte oligarkens forretninger.

Det er endnu uvist, hvem der overtager hendes job i London, men The Athletic forventer, at Todd Boehly kommer til at udfylde det hul, som hun og bestyrelsesformand Bruce Buck efterlader.

