Officielt: Sterling skifter til Chelsea

Chelseas første indkøb, siden klubbens nye ejere kom til roret, er på plads.

Raheem Sterling skifter fra Manchester City til Chelsea på femårig aftale med option for yderligere et år.

Det skriver Chelsea på sin hjemmeside.

Sterling har været rygtet til London-klubben længe, men nu er det langt om længe officielt. Allerede i sidste uge skrev flere medier, heriblandt Sky Sports, at den personlige aftale var på plads.

Ifølge tranferguruerne Fabrizio Romano og David Ornstein betaler Chelsea i omegnen af 47,5 millioner pund, svarende til cirka 417 millioner kroner, for briten.

Det har været knebent med spilletid for den 27-årige kantspiller, og derfor ville han til en klub, hvor han var garanteret flere minutter. Det havde Manchester City fuld forståelse for.

I de 337 kampe, han har spillet for City, står han noteret for 131 mål og 94 oplæg. Samtidig har han scoret 19 mål og lavet 25 oplæg i 77 kampe for det engelske landshold.

Thomas Tuchel og co. får altså en spiller ind, der ved, hvordan man kan score mål.

Og det er vigtigt, efter at Romelu Lukakus comeback til The Blues kiksede fuldstændig. Han er da også blevet udlejet til Inter, hvor han tidligere har haft enorm succes.

Timo Werner har heller ikke været den målmaskine, Chelsea håbede på, da de hentede ham i Red Bull Leipzig.

